L’intelligenza artificiale: un alleato per il lavoro, non una minaccia

Pensieri, riflessioni ed opinioni di Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO e Direttore Generale AGENZIA EUROMEDITERRANEA DI SVILUPPO

L’intelligenza artificiale (IA) non è più una tecnologia del futuro. È già parte integrante del nostro presente, con radici nel recente passato, e sta trasformando profondamente il mondo del lavoro. Questo è quanto emerge dal parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) del 17 dicembre 2024, che invita responsabili politici, imprese e cittadini ad affrontare questa rivoluzione con consapevolezza e azioni concrete.

Il CESE sottolinea come l’IA rappresenti una straordinaria opportunità per migliorare la produttività e integrare il lavoro umano in settori sempre più diversificati. Tuttavia, affinché questa transizione sia positiva, occorre adattare il quadro normativo europeo e rafforzare il dialogo sociale. Il Regolamento sull’IA del 2024 e la Direttiva sul lavoro mediante piattaforme digitali sono passi importanti in questa direzione, con l’obiettivo di garantire elevati standard di sicurezza, salute e protezione dei diritti fondamentali.

Tra i principali benefici dell’IA, se correttamente utilizzata, vi sono:

Miglioramento delle condizioni di lavoro, con la riduzione del carico fisico e mentale per i lavoratori.

Riduzione delle disuguaglianze, attraverso sistemi decisionali più equi e inclusivi.

Incremento del fabbisogno di nuove competenze, soprattutto cognitive e trasferibili, che integrino al meglio l’IA.

Le imprese europee sono chiamate a investire nella ricerca e nell’innovazione, mentre le istituzioni devono fornire orientamenti chiari e uniformi per applicare le normative, garantendo così che l’IA venga usata in modo affidabile e trasparente.

Per imprenditori e cittadini, il messaggio è chiaro: l’intelligenza artificiale non è solo una sfida, ma una leva strategica per il successo. Ignorarla significherebbe rimanere indietro, mentre abbracciarla consapevolmente può aprire nuove opportunità per un mondo del lavoro più dinamico, inclusivo e sicuro.