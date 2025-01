Atroce: sedicenne partorisce in casa, il neonato trovato senza vita sul balcone in un secchio

Un drammatico episodio ha sconvolto l’hinterland milanese nella notte scorsa. Una ragazza di 16 anni, di origine straniera ma nata in Italia, ha partorito in casa, in presenza della madre. Il neonato è stato trovato senza vita dagli operatori del 118, avvolto in un asciugamano e collocato in un secchio sul balcone.

L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa, che hanno sentito le grida di aiuto della giovane. All’arrivo dei soccorritori, la situazione si è presentata tragica. Gli operatori hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine e informato la Procura di Monza, che ha preso in carico il caso.

Le circostanze della vicenda sono ancora poco chiare. L’autopsia, disposta dalla Procura, dovrà stabilire se il neonato fosse già morto al momento del parto o se si tratti di un aborto. Le indagini sono state affidate ai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Un episodio che lascia una comunità sotto shock e pone nuovamente l’attenzione su tematiche legate alla prevenzione, al supporto sociale e alla salute delle giovani donne.