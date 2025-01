Claudia Pandolfi al Vulcano Buono di Nola: sabato 1 febbraio (ore 17) protagonista di “Vulcano Buono Presenta”, intervistata da Beppe Loconsole

Racconti, risate e sorprese: sono questi gli ingredienti del format “Vulcano Buono Presenta” che il 1 febbraio 2025 avrà come protagonista Claudia Pandolfi. Alle 17.00 in piazza Capri, intervistata da Giuseppe Loconsole, una delle attrici più amate del cinema italiano, candidata a due David di Donatello e tre Nastri d’Argento, si racconterà al pubblico. Straordinariamente intensa la sua ultima interpretazione nel film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri, campione d’incasso al cinema, Claudia Pandolfi è stata anche protagonista di fiction di successo, che nel 1999 le hanno fatto vincere il Premio Flaiano per “Un medico in famiglia”.

PLAY YOUR LOVE

Un pianoforte a disposizione per chiunque vorrà esibirsi sarà installato in piazza Capri da domenica 2 febbraio. Dal lunedì al venerdì sarà accessibile liberamente, mentre sabato 8 e 15 febbraio, domenica 2, 9 e 16 febbraio, sono previste esibizioni di artisti, musicisti e allievi di conservatori e scuole di musica (Gina Conte, Laura Cozzolino, Fiorella Bocucci, Daniele De Sena, Nes. Gli alunni del Conservatorio Statale di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino e quelli dell’istituto comprensivo Bovio – Pontillo – Pascoli di Cicciano) in tre fasce orarie: (11:00-12:00, 16:00-17:00, 19:00-20:00).

Per il giorno di San Valentino (14 febbraio), nelle stesse fasce orarie indicate per il weekend, il maestro Daniele De Sena, si esibirà con un repertorio romantico. L’esibizione sarà arricchita da performance curate da “Fida Italia”.