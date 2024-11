L’IHRC e la Federazione Civica delle Associazioni del Sud unite in aiuto a Valencia, colpita dall’alluvione

L’International Human Rights Commission (IHRC), con la sua delegazione italiana affiliata alle Nazioni Unite e coordinata a livello nazionale dal Cav. Pietro Sicurelli, scende in campo per supportare l’azione della Federazione Civica delle Associazioni del Sud. Queste associazioni, fin dai primi momenti dell’alluvione che ha devastato Valencia, si sono mobilitate per raccogliere beni di prima necessità destinati alla popolazione colpita. L’impegno dei volontari della Federazione è stato immediato e determinato, evidenziando un alto senso di solidarietà e prontezza nel rispondere ai bisogni urgenti di chi ha subito danni e disagi a causa della catastrofe naturale.

La Federazione, che riunisce molteplici associazioni del Sud Italia, ha risposto con forza e rapidità: i volontari, appresa la notizia della calamità, hanno organizzato una rete per la raccolta e distribuzione di generi di prima necessità, tra cui alimenti, prodotti per l’igiene, e altre forniture fondamentali per il supporto delle persone in difficoltà a Valencia. L’I.H.R.C., con il supporto del suo delegato della Provincia di Avellino, Giovanni Esposito, ha deciso di premiare questo straordinario sforzo, rilasciando un comunicato ufficiale per riconoscere il merito e l’abnegazione delle associazioni e dei loro volontari.

“La pronta reazione della Federazione Civica delle Associazioni del Sud e l’impegno dei suoi volontari sono encomiabili,” ha dichiarato Esposito. “In tempi così difficili, è fondamentale che organizzazioni e cittadini si uniscano per aiutare chi ne ha bisogno. La risposta di questi volontari non solo ha portato un aiuto concreto, ma ha anche dato un esempio di solidarietà e altruismo che speriamo possa ispirare altri.”

La delegazione italiana dell’I.H.R.C., che opera in stretta collaborazione con le Nazioni Unite per la promozione e la tutela dei diritti umani, intende dare risalto a queste iniziative solidali e al contributo prezioso dei cittadini che le rendono possibili. Tramite il riconoscimento conferito, l’organizzazione vuole anche sottolineare l’importanza di una rete di supporto internazionale in risposta a tragedie naturali come quella che ha colpito Valencia, sostenendo tutte le realtà impegnate in prima linea per portare aiuto e sollievo alle comunità colpite.

Il Cav. Pietro Sicurelli, coordinatore nazionale dell’I.H.R.C., ha dichiarato: “I volontari della Federazione Civica delle Associazioni del Sud meritano tutto il nostro apprezzamento. La loro capacità di mobilitarsi in tempi rapidi e il loro contributo alla raccolta di beni essenziali sono un esempio di straordinaria solidarietà. In nome della Commissione Internazionale dei Diritti Umani, premiamo il loro impegno e rinnoviamo il nostro sostegno a queste importanti attività.”

Mentre il coordinamento delle donazioni prosegue, l’IHRC e la Federazione Civica delle Associazioni del Sud fanno appello a tutti coloro che possono contribuire, invitando a donare beni di prima necessità e risorse per continuare ad alleviare le difficoltà della popolazione valenciana. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno già offerto il loro contributo e a chi si unirà nelle prossime settimane per sostenere Valencia e i suoi abitanti in questo momento di estrema necessità.

In un contesto sempre più caratterizzato da emergenze climatiche e sociali, l’esempio dei volontari della Federazione Civica delle Associazioni del Sud e il supporto dell’I.H.R.C. ricordano l’importanza di una solidarietà concreta e tempestiva. Attraverso la loro azione, questi volontari hanno dimostrato come anche un piccolo gesto possa fare la differenza, portando speranza e aiuto là dove la tragedia ha colpito più duramente.