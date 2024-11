Grande successo per la giornata dedicata alla Feijoa, il frutto esotico diventato specialità locale. VIDEO

Questa mattina, domenica 3 novembre, si è svolta in Piazza Luigi Lauro a Sperone l’iniziativa promossa dalla Proloco locale per far conoscere la Feijoa, frutto dalle origini sudamericane ormai ampiamente coltivato anche in Italia. Grazie all’organizzazione guidata da Angelo Sorice e all’idea di Peppe Caramiello, l’evento ha accolto numerosi visitatori curiosi di scoprire e assaporare il gusto unico di questa pianta esotica, divenuta col tempo un’eccellenza locale.

La Feijoa, conosciuta anche con il nome portoghese “feijoa”, è una pianta sempreverde della famiglia delle Myrtaceae, originaria delle zone montane del Brasile meridionale, dell’Argentina settentrionale e di alcune aree di Colombia e Uruguay. Questo frutto è noto per le sue eccezionali proprietà nutrizionali e il sapore inconfondibile, un mix di dolce e acidulo, ideale sia fresco che trasformato in prodotti artigianali. La pianta, che predilige le aree montane, è oggi coltivata anche come ornamentale e albero da frutto nei giardini.

Durante la manifestazione, i visitatori hanno potuto degustare diverse preparazioni a base di Feijoa, tra cui marmellate, liquori e altri prodotti derivati, che hanno esaltato la versatilità di questo frutto ancora poco noto. Un’ulteriore nota di colore è stata aggiunta dalle esibizioni di un gruppo di musica popolare, che ha animato la piazza, rendendo l’atmosfera ancora più accogliente e vivace.

L’iniziativa ha riscosso un grande successo e ha rappresentato un’ottima occasione per promuovere un prodotto locale di qualità, valorizzando anche il lavoro dei coltivatori e degli artigiani del territorio. La Proloco e gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per la partecipazione e l’entusiasmo suscitato dall’evento, che ha saputo coniugare cultura, tradizione e innovazione, rafforzando il legame della comunità con un prodotto che, pur esotico, è ormai parte della tradizione locale.