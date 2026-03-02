Lieto fine a Palma Campania: ritrovato Raffaele Sorrentino

Palma Campania (NA) – Si è conclusa con un sospiro di sollievo la vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso familiari e cittadini negli ultimi giorni: Raffaele Sorrentino, 25 anni, è stato ritrovato.

Il giovane era scomparso lo scorso 1° marzo 2026 da Palma Campania, facendo scattare immediatamente l’allarme e l’attivazione delle ricerche. L’appello, diffuso anche attraverso l’associazione Penelope Campania, aveva mobilitato la comunità locale e generato una forte ondata di condivisioni sui social.

La notizia del ritrovamento ha riportato serenità alla famiglia e a quanti avevano seguito con apprensione la vicenda. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli, ma ciò che conta è che Raffaele sia stato ritrovato.

Un epilogo positivo che dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini, associazioni e forze dell’ordine nei casi di persone scomparse.