Sanremo 2026 e il peso invisibile delle regole: quando il sistema decide il vincitore

SANREMO — Non sempre vince chi conquista di più il pubblico nell’ultimo istante. A volte, a decidere è ciò che accade prima, lontano dai riflettori della finalissima. Il Festival di Sanremo 2026 si è chiuso con una vittoria che racconta esattamente questo: il trionfo di un percorso più che di un picco.

Sal Da Vinci ha conquistato il Festival senza dominare la serata finale. Al contrario, è stato Sayf a imporsi con forza nel televoto conclusivo, superando il 26 per cento delle preferenze. Eppure, quel consenso non è bastato. Il sistema di voto scelto per questa edizione ha premiato altro: la continuità, l’equilibrio, la capacità di restare sempre competitivi.

La gara, osservata nel suo sviluppo, mostra una dinamica chiara. Nella prima serata, guidata esclusivamente dalla Sala Stampa, emergono Serena Brancale e Fulminacci. Sal Da Vinci resta defilato, Sayf ancora più indietro. È una fotografia iniziale che sembra raccontare un Festival orientato dalla critica.

Poi entra il pubblico, e con esso cambia tutto. Nella terza serata, Sal Da Vinci trova una sintonia evidente con il televoto e compie il salto decisivo. Non è un exploit isolato, ma l’inizio di una presenza costante nelle posizioni alte della classifica. Da quel momento, la sua corsa non è più fatta di picchi, ma di stabilità.

Nel frattempo, le preferenze si frammentano. Ditonellapiaga conquista radio e stampa, Sayf cresce fino a esplodere nella finale, mentre altri nomi si alternano tra consenso tecnico e popolare. Il Festival diventa così un equilibrio complesso tra tre mondi che raramente coincidono.

È proprio questo equilibrio a spiegare il risultato finale. La classifica non nasce da un unico voto decisivo, ma dalla media di tutte le serate. Ogni esibizione pesa, ogni posizione accumula valore. Quando arriva la finale, i giochi non sono azzerati. Sono già in parte scritti.

E qui emerge il nodo centrale. Se il regolamento fosse stato quello delle edizioni precedenti, con una nuova votazione da zero tra i finalisti, Sayf avrebbe vinto. I dati lo suggeriscono con chiarezza. Ma il modello adottato nel 2026 ha scelto di valorizzare l’intero percorso, non solo l’ultimo atto.

Le classifiche delle singole giurie rafforzano questa lettura. Le radio premiano Ditonellapiaga, la stampa distribuisce le preferenze tra più artisti, il televoto si concentra su Sayf. Nessuno domina su tutti i fronti. Sal Da Vinci è l’unico a restare sempre vicino al vertice in ogni ambito, senza eccellere in uno solo.

Alla fine, è questo equilibrio a fare la differenza. Con il 22,17 per cento, supera di poco Sayf, fermo al 21,88. Uno scarto minimo, che però racchiude una distanza più ampia tra due modelli di consenso: quello immediato e quello costruito.

Sanremo 2026 si chiude così con una lezione implicita. Il Festival non è soltanto una gara di canzoni, ma un sistema complesso in cui il regolamento incide quanto il talento. Il pubblico può orientare, ma non sempre determinare. Le giurie possono influenzare, ma non imporre.

Nel mezzo, resta una verità che ogni edizione sembra confermare. A Sanremo non vince solo chi piace di più. Vince chi riesce a piacere abbastanza a tutti, abbastanza a lungo.