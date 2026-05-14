Nasce il Partenio Creative Hub: i comuni del Partenio uniti per cultura e innovazione

Ieri mattina, 13 maggio 2026, si è tenuta presso il Comune di Summonte (AV) una riunione istituzionale di grande rilievo per lo sviluppo del territorio irpino. L’incontro ha visto la partecipazione dei sindaci e dei delegati dei comuni di Mercogliano, Ospedaletto d’Alpinolo, Sant’Angelo a Scala e Pietrastornina, insieme al Sindaco di Summonte Ivo Capone, al Direttore della Fondazione Ampioraggio Giuseppe De Nicola e al socio della medesima fondazione Massimo Losco. Al centro del confronto il progetto Summonte Creative Hub (SCH), piano strategico di rigenerazione trasformativa dell’ex struttura turistico-alberghiera di proprietà della Regione Campania, ubicata nel cuore del Parco del Partenio.

Un incontro proficuo, una visione condivisa

La riunione si è rivelata particolarmente proficua e ricca di spunti costruttivi. Il progetto SCH, fondato su un modello innovativo di Partenariato Pubblico-Privato (PPP), mira a trasformare un immobile oggi in stato di abbandono in un hub multifunzionale integrato che fonde cultura, formazione, imprenditoria e innovazione sociale, con l’obiettivo di generare sviluppo sostenibile nelle aree interne campane.

Nel corso del dibattito sono state approfondite le quattro anime operative del progetto: Formazione e Conoscenza, Impresa e Innovazione, Cultura e Produzione Creativa, Ospitalità e Comunità. Il piano prevede entrate stimate di 600.000 euro annui a regime, con un margine operativo positivo, e punta alla creazione di oltre 10 posti di lavoro diretti, all’incubazione di 20 startup e all’attrazione di 300 partecipanti l’anno.

La proposta del Sindaco Capone: allargare il progetto al Partenio

La svolta più significativa della mattinata è giunta su proposta del Sindaco di Summonte Ivo Capone, che ha avanzato l’idea di estendere il perimetro del progetto a tutti i comuni dell’area del Partenio. La proposta, accolta con entusiasmo dai presenti, riconosce la vocazione strategica di un territorio baricentrico rispetto ai principali capoluoghi campani, ricco di identità, tradizioni, paesaggio e potenziale inespresso.

I comuni partecipanti e le loro comunità saranno chiamati ad arricchire il progetto con proposte proprie, inserendo le specificità locali all’interno di una visione unitaria e intercomunale. A titolo di esempio, il Sindaco Capone ha già raccolto la proposta di istituire una “Scuola Internazionale della Pizza Napoletana”: un’iniziativa emblematica della capacità del territorio di coniugare identità culturale, eccellenza gastronomica e attrazione internazionale.

Da Summonte Creative Hub a Partenio Creative Hub

A seguito di questo ampliamento della visione, il progetto assumerà una nuova denominazione: Partenio Creative Hub (PCH). Il cambio di nome non è solo simbolico: riflette una strategia territoriale più ampia, capace di valorizzare l’intero comprensorio del Partenio come distretto dell’innovazione culturale, dell’imprenditoria creativa e del turismo sostenibile.

Il Partenio Creative Hub si propone come modello replicabile per le aree interne del Mezzogiorno: un laboratorio di futuro che unisce governance partecipata, innovazione sociale, cultura viva e sviluppo economico locale.

I prossimi passi

I comuni coinvolti e la Fondazione Ampioraggio si impegnano a: