l Karate torna protagonista in Irpinia: appuntamento al VII Trofeo dell’Irpinia

Domenica 7 giugno 2026, il Palazzetto dello Sport di Grottolella (AV) aprirà le sue porte per ospitare un evento di rilievo nel panorama delle arti marziali: il VII Trofeo dell’Irpinia. Questa competizione interregionale di Karate, focalizzata sulla specialità Kata (forma), promette di essere una giornata all’insegna del rigore tecnico e dei valori sportivi più puri.

Un evento per tutte le età

Organizzato dall’A.S.D. Raion, scuola di arti marziali e discipline associate, il torneo si distingue per la sua inclusività, accogliendo atleti di diverse fasce d’età. Le categorie in gara comprendono:

Bambini, Ragazzi, Cadetti, Juniores, Seniores. Questa varietà permette di osservare l’evoluzione del karateka, dalla freschezza dei più piccoli fino alla maturità tecnica degli atleti veterani.

Lo spirito del Karate: oltre la competizione

Come sottolineato dagli organizzatori, l’evento non è solo una sfida per il podio, ma una celebrazione dei pilastri fondamentali di questa antica disciplina: tecnica, precisione, disciplina e rispetto. Il “VII Trofeo dell’Irpinia” si propone come un’occasione imperdibile per vivere da vicino la passione che anima questa arte marziale, offrendo al pubblico uno spettacolo di grande eleganza e forza interiore.

Informazioni utili

L’inizio delle gare è previsto per le ore 9:00. Per chi desidera partecipare o ricevere maggiori informazioni, è possibile contattare l’A.S.D. Raion al numero 339.5030090.

Che siate praticanti esperti o semplici curiosi, il 7 giugno a Grottolella sarà l’occasione perfetta per immergersi in una giornata di sport e disciplina, respirando l’autentico spirito del Karate.