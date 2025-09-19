Lega, Picone: delegazione irpina a Pontida per portare voce del territorio

19/09/2025 binews.it EVIDENZA, IRPINIA 0

Lega, Picone: delegazione irpina a Pontida per portare voce del territorio

“Una delegazione irpina della Lega parteciperà al tradizionale appuntamento della Festa nazionale di Pontida, in provincia di Bergamo, previsto per domenica 21 settembre, per portare la voce della comunità locale e la propria esperienza politica, con l’obiettivo di rendere il territorio che rappresentiamo e le nostre proposte sempre più protagoniste”. Così il dirigente del Carroccio, Massimo Picone, che sarà presente sul “pratone” della cittadina orobica, insieme al vicecommissario provinciale, Sabino Morano, e alla commissaria cittadina di Avellino, Maria Elena Iaverone.

“La Festa – prosegue l’esponente politico – costituirà un’occasione di rilancio del partito e di valorizzazione delle identità dei territori italiani, insieme ad un progetto di governo che punta a consolidare le iniziative in favore delle famiglie, dell’ammodernamento infrastrutturale del Paese, della ripresa economica e delle agevolazioni alle imprese per renderle sempre più competitive sul mercato. Un disegno nel quale non manca l’attenzione per il Mezzogiorno e per le aree interne, che anche grazie alle prossime scadenze elettorali regionali puntiamo a rafforzare, a partire proprio dalla Campania.

Anche la riorganizzazione della Lega ad Avellino e in tutta la provincia, sotto la guida del senatore Gianluca Cantalamessa, si pone come tassello fondamentale per la costruzione di un’alternativa politica e amministrativa nel capoluogo e nei principali Comuni irpini, per avviare un percorso di valorizzazione delle risorse locali e di sviluppo, superando vecchi schemi del passato, che hanno impedito ogni innovazione positiva, condannando un territorio alla marginalità.

Servono idee coraggiose e persone giuste, pronte a cogliere la sfida del cambiamento, per rimediare agli errori commessi da chi ha gestito sinora istituzioni ed enti di servizio.

A Pontida, dunque, avremo modo di confrontarci con altri rappresentanti della Lega e amministratori locali, sin da sabato, giornata alla Lega Giovani, con la partecipazione del responsabile federale, Luca Toccalini, del vicepremier e segretario nazionale, Matteo Salvini, del ministro Giuseppe Valditara, e del vicesegretario ed eurodeputato, Roberto Vannacci, e il giorno successivo all’evento clou della kermesse”.