Legambiente Avellino lancia “Puliamo il mondo dai pregiudizi” a Parco Di Nunno

L’iniziativa, tappa locale della campagna “Puliamo il mondo”, si svolgerà sabato 20 settembre in collaborazione con alcuni studenti del Liceo Scientifico Mancini di Avellino, per promuovere l’inclusione e il decoro urbano attraverso la partecipazione civica.

Sabato 20 settembre Legambiente Avellino porterà la storica iniziativa “Puliamo il mondo” a Parco Di Nunno, ribattezzandola per l’occasione “Puliamo il mondo dai pregiudizi”. A partire dalle ore 9:00, una classe del Liceo Scientifico Mancini di Avellino si unirà ai volontari per un’azione di pulizia e riqualificazione.

La scelta del Parco di Piazza Kennedy non è casuale. L’area, infatti, questa estate, è stata interessata da diversi episodi che hanno messo in luce problemi di degrado e di sicurezza, fino all’emissione di un’ordinanza restrittiva, da parte del Comune di Avellino in cui si vietano, nelle ore notturne, gli assembramenti e il consumo di bevande alcoliche.

Legambiente Avellino intende affrontare la situazione con un approccio costruttivo. L’obiettivo è quello di trasformare questi spazi in un laboratorio a cielo aperto, un luogo di inclusione a disposizione di tutta la comunità. L’iniziativa vuole dimostrare che attraverso la cura e la partecipazione attiva, un’area critica può diventare un’opportunità di crescita e un punto di riferimento positivo per la città.

“Abbiamo deciso di portare la campagna storica di Legambiente Puliamo il Mondo a Parco Di Nunno perché vogliamo pulire il mondo dai pregiudizi,” dichiara Antonio Di Gisi, presidente di Legambiente Avellino. “Per noi è importante rigenerare gli spazi con un’ottica inclusiva e non con nuovi divieti, ma con nuove opportunità per la città.”

“Puliamo il mondo” è il più grande appuntamento di volontariato ambientale a livello mondiale, che, dal 19 al 21 settembre, vedrà centinaia di migliaia di persone mobilitate per ripulire strade, piazze, parchi urbani, sponde di fiumi e spiagge. Non si tratta solo di un’azione di pulizia, quando raccogliamo un rifiuto, non stiamo solo eliminando uno scarto, ma stiamo ridando dignità a quel luogo e creando le condizioni per un futuro migliore.

“Puliamo il mondo” è anche espressione concreta di una cittadinanza attiva e consapevole, che non si limita a lamentarsi del degrado, ma si rimbocca le maniche per far rifiorire il proprio territorio. Partendo dal gesto semplice e concreto della raccolta dei rifiuti, la campagna mira a ricordare che solo unendo le forze, coinvolgendo cittadini, scuole, amministrazioni locali ed associazioni, possiamo costruire comunità più sane e vivibili per tutti.

L’appuntamento è quindi per sabato mattina, 20 settembre, a Parco Di Nunno, per un’occasione di cittadinanza attiva e per dimostrare che il vero cambiamento si costruisce insieme, partendo dal rispetto per l’ambiente e per gli altri.