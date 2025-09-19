Castellabate ospita “Borgo diVino”: tre giorni tra degustazioni, musica e tradizione

Castellabate si prepara ad accogliere un evento che unisce gusto, cultura e tradizione. Dal 26 al 28 settembre 2025, nel suggestivo centro storico, andrà in scena “Borgo diVino”, rassegna enogastronomica organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco Castellabate con il patrocinio del Comune di Castellabate, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dei “Borghi più belli d’Italia” e della Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito.

Il programma prevede degustazioni d’eccellenza, arte e musica dal vivo, workshop esclusivi e la celebrazione della vendemmia, in un’atmosfera autentica che valorizza la ricchezza del territorio cilentano.

Dieci cantine d’eccellenza del Cilento accompagneranno i visitatori in un viaggio sensoriale unico, dall’ingresso del borgo fino ai piedi del Castello, offrendo le loro migliori etichette: Tenuta Passaro, Caprarizzo, Colle del Corsicano, Tempa di Zoè, Tredaniele, Cantine Barone, San Salvatore 1988, Maffini, Le Grazie e Pippo Greco.

Ad ogni calice sarà abbinato un piatto tipico o una rivisitazione creativa proposti dalle attività gastronomiche del centro storico: dai salumi e formaggi locali alla tradizionale pizza fritta cilentana, dalle lagane e ceci alle alici ‘mbuttunate, fino ad altre specialità che raccontano l’anima autentica del Cilento. A rendere l’esperienza ancora più suggestiva ci sarà anche la celebrazione della vendemmia, con una grande tinozza dove le giovani cilentane pigeranno l’uva, rievocando un rito antico e carico di memoria.

Accanto alle degustazioni, la serata sarà arricchita da arte, musica dal vivo e artigianato. Lungo le vie del borgo, gli artigiani locali esporranno manufatti legati al vino e al mondo della vendemmia: dal vetro al legno, dalla ceramica ai tessuti.

Programma musicale

Il cartellone offrirà un mosaico di generi e atmosfere: dalla musica popolare cilentana alle raffinate sonorità lounge, passando per pop, disco, jazz e moderne contaminazioni, in un percorso che unisce radici e innovazione.

Venerdì 26 settembre

Pina Speranza

Fra Sax

I Caffè d’Autore

Trio Jazz con Bruno Manente

Blue Jeans Live Experience

A chiudere la serata, sul palco centrale dalle ore 22:00, il live di Assumma Sound.

Sabato 27 settembre

Ketty Vermiglio

Fra Sax

Niki Pop

Trio Jazz con Bruno Manente

Giovanni D’Angelo & Antonio De Leo

Ospite più atteso: Dutty Beagle con la sua carovana, protagonista sul palco centrale alle ore 22:00. A seguire, DJ Set di Luca P.

In entrambe le serate, dalle ore 19:00, ai piedi del Castello dell’Abate sarà allestito un salottino per le interviste, curato dal direttore artistico della Pro Loco Castellabate Enrico Nicoletta, nella terrazza più suggestiva della costiera cilentana.

Domenica 28 settembre

Una giornata conclusiva dedicata alla buona cucina e alla buona musica, con eventi che accompagneranno il pubblico dal pranzo fino alla cena: