“Lavoro, dignità e musica: nelle piazze d’Italia il Primo Maggio parla al cuore del Paese”

Il Primo Maggio 2025 si celebra in tutta Italia con una vibrante costellazione di eventi che intrecciano musica, cultura, riflessione e partecipazione civile. La Festa dei Lavoratori torna ad animare piazze, parchi e teatri, diventando ancora una volta un’occasione per riaffermare i diritti, promuovere l’impegno sociale e vivere momenti di condivisione collettiva.

A Roma, il Concertone riconquista Piazza San Giovanni in Laterano dopo la parentesi dello scorso anno al Circo Massimo. La storica cornice, completamente restaurata con un intervento da 15 milioni di euro che ha introdotto fontane a raso e spazi verdi removibili, ospita l’edizione numero 36 dell’evento promosso da CGIL, CISL e UIL. Sul palco, in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia, si alternano oltre cinquanta artisti per una lunga maratona musicale condotta da Noemi, Ermal Meta e BigMama, affiancati da Vincenzo Schettini. La line-up intreccia generazioni diverse della musica italiana, con nomi come Giorgia, Achille Lauro, Elodie, Brunori Sas, Gazzelle, Carl Brave, Ghali, Rocco Hunt, Franco126, The Kolors, Fulminacci e Arisa, accanto a giovani talenti come Cordio, Diniche e Fellow. Le previsioni meteo promettono una giornata di sole pieno, ideale per godersi la musica all’aperto, ma con le dovute precauzioni contro il caldo.

Il Primo Maggio però è anche sinonimo di pluralità di voci e iniziative. A Taranto torna l’Uno Maggio Libero e Pensante, ospitato come sempre al Parco Archeologico delle Mura Greche. Nato come evento indipendente, è oggi un simbolo dell’attivismo culturale e sociale del Sud Italia, promosso da Emergency Puglia e realizzato grazie a una campagna di crowdfunding. La direzione artistica è affidata a Diodato, Michele Riondino e Roy Paci. Sul palco si esibiranno artisti come Motta, Paolo Rossi, Mille, Ascanio Celestini, Lamante e Tommy Cash, il rapper estone che rappresenterà il suo Paese all’Eurovision. L’evento sarà visibile anche su Antenna Sud e in streaming.

Milano propone un Primo Maggio fatto di cortei e cultura. La mattinata si apre con il tradizionale corteo sindacale da Corso Venezia a Piazza della Scala, dove gli interventi si concluderanno con un concerto gratuito. Nella periferia sud, Piazzale Donne Partigiane ospita una maratona musicale di tredici ore. Sul fronte teatrale e culturale, spiccano “Antigone” messo in scena dai giovani detenuti dell’Istituto Beccaria e la commedia brillante “Quanto Basta” al Teatro Martinitt.

Anche Napoli rende omaggio alla Festa dei Lavoratori con un corteo in Piazza del Plebiscito sul tema “Le sfide del lavoro”, mentre il COMICON apre le porte alla Mostra d’Oltremare con esposizioni dedicate a Star Wars, Tanino Liberatore e fumettisti internazionali. Due concerti a lume di candela al Teatro del Rimedio faranno rivivere le colonne sonore del cinema eseguite dalla Collegium Philarmonicum, in una cornice suggestiva.

A Bologna, la musica anima Piazza Maggiore dalle 16 fino a mezzanotte, con un concerto che ospita gli Editors, Samuel dei Subsonica e Alberto Bertoli. Torino, invece, unisce arte e memoria con musei aperti a prezzo simbolico e mostre dedicate alla moda giapponese, all’arte contemporanea e al cinema, con la retrospettiva su James Cameron alla Mole Antonelliana. Anche qui, la giornata inizia con un corteo che si conclude in Piazza San Carlo.

Il Primo Maggio italiano si conferma dunque un mosaico di eventi che, dal nord al sud, restituisce centralità ai temi del lavoro, della cultura e della solidarietà. In ogni piazza, dietro ogni canzone o spettacolo, c’è la volontà di non dimenticare che il lavoro, la libertà e i diritti non sono mai conquiste scontate, ma valori da difendere e celebrare insieme.