L’avellinese Antonio Capolupo tra gli scienziati più influenti al mondo.

Un importante riconoscimento è giunto per il mondo accademico irpino. Il professor Antonio Capolupo, fisico avellinese, figura infatti nel ranking dei ricercatori più influenti al mondo. La prestigiosa graduatoria, elaborata annualmente da un team di analisti della Stanford University, utilizza dati bibliometrici estratti dal database Elsevier\Scopus, prendendo in considerazione 22 settori disciplinari e relativi 176 sotto-settori. L’analisi restituisce così un elenco aperto dei 100.000 studiosi più citati al mondo ( “World’s Top 2% Scientists”), le cui performance scientifiche vengono valutate sulla base di indicatori standardizzati. Tra di essi 91 accademici dell’Università degli Studi di Salerno e in particolare il sopracitato Antonio Capolupo, Professore Associato di Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali presso l’ateneo salernitano. L’ inserimento nella classifica è arrivato al seguito di una fulgida carriera scientifica, che ha visto Capolupo impegnato in attività di ricerca nei maggiori centri italiani e globali al fianco dei più importanti luminari. “Spero sia soltanto un punto di partenza”, ha commentato il ricercatore.