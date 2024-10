Un Amore Infinito: La Festa di Francy e Il Significato della Vita

Tu non comprendi il significato di questa parola: FESTA!!. Perché nella tua mente e nel tuo cuore c’è posto solo per cose semplici ed autentiche, come una risata, un abbraccio, un urlo, un pizzicotto, una carezza. Non sei corruttibile, né fai nulla per un secondo fine.

Sai che ad un’azione corrisponde una reazione, e anche se apparentemente questo può essere scambiato per astuzia o furbizia, non lo è: è semplicemente questione di logica per te.

La verità è che sei puro istinto ed emozione: sono questi gli unici motori del tuo vivere.

Quando mi guardi sento arrivarmi un pugno allo stomaco: diretto, intenso, pieno di tutte quelle parole che non hai mai pronunciato… ma che sento dentro ad ogni tuo abbraccio, risata sonora, bacio regalati così… come quando arriva l’arcobaleno che non ti aspetti.

Ci sarebbe molto da imparare da te Francy, in questo mondo mosso per lo più da interessi.

Sai, il giorno del tuo onomastico dovremmo festeggiarlo io e tuo padre, come nostro … perché dal dolore che ci ha travolti a qualche ora dalla tua nascita, tutto è cambiato, tutto è stato spazzato via.

Quel giorno siamo morti assieme ai i nostri sogni su di te… e poi rinati, con l’unico scopo di darti una vita piena e renderti felice, per vederti ridere come sai fare solo tu, con una serenità invidiabile e un’allegria contagiosa che con gli anni solitamente si perde, ma che tu nel bene e nel male non perderai mai.

Ecco, forse è proprio questo il senso della tua festa.

Così piccolo, hai saputo renderci una vita nuova, diversa dai più: sicuramente più difficile e a volte dolorosa soprattutto se pensiamo al futuro… ma fatta di infinito amore per te.

Tu che ci hai reso persone migliori e aperti al vero senso del vivere, che ci insegni che la vita è più forte delle difficoltà, che l’essere felici non ha un significato solamente, e che anche dove si vedono solo limiti dietro c’è sempre un mare infinito che erode incessantemente i confini e li scardina.

Perché niente è come sembra… Tu non sei come sembri.

Tu sei molto di più… sei il nostro tutto infinito.

Auguri amore mio (Annalisa Vetrano)