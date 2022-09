LAURO. Installato raccoglitore d’olio in Piazza Mercato

Per rispondere alle esigenze dei cittadini, e per dare un contributo sempre maggiore al rispetto dell’ambiente, è stato installato a Lauro un raccoglitore dell’olio da cucina esausto presso il parcheggio di Piazza Mercato (nei pressi dell’Ufficio Postale).

Un’azione semplice, ma importantissima per l’ambiente, quella messa in atto dal Sindaco Rossano Sergio Boglione e dell’amministrazione comunale: sversare l’olio nello scarico del lavandino o del water è un danno per l’ambiente, perché l’olio danneggia le tubature e le falde acquifere. Gli oli vegetali, se correttamente smaltiti, possono trasformarsi in una risorsa diventando una preziosa fonte energetica rinnovabile.