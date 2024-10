Lauro: al via il servizio di Refezione Scolastica per l’anno 2024-2025

A partire da lunedì 28 ottobre 2024, sarà avviato il servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2024-2025 presso la Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale “B. Croce” di Lauro. Un servizio che risponde all’impegno dell’amministrazione comunale verso il benessere e la crescita dei piccoli cittadini, garantendo un’alimentazione equilibrata e controllata all’interno del contesto scolastico.

Per accedere alla mensa, le famiglie dovranno munirsi dei tickets mensa, ritirabili presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, sito in Via Pietà. Il ritiro dei tickets sarà possibile solo dopo aver effettuato il versamento sul conto corrente postale 11898830, intestato al Comune di Lauro – Servizio di Tesoreria. Nella causale del versamento è necessario specificare “Refezione scolastica A.S. 2024/2025” per garantire una corretta assegnazione del pagamento.

L’iniziativa è promossa con il pieno sostegno del Sindaco Rossano Sergio Boglione e della consigliera delegata all’istruzione e formazione, Paola Scafuro, che ribadiscono l’importanza di un servizio di refezione di qualità per sostenere il percorso educativo dei bambini, offrendo loro un ambiente alimentare sano e attento.

La refezione scolastica rappresenta un tassello fondamentale dell’offerta educativa del Comune di Lauro, che si conferma attento alle esigenze delle famiglie e al benessere dei giovani studenti.