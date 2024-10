I Sognattori di Baiano tornano in scena: teatro, comicità e aggregazione culturale per le prossime date a Montoro, Polla e Montemiletto

La compagnia teatrale I Sognattori della Pro Loco di Baiano è pronta a ritornare sul palcoscenico per offrire nuove serate all’insegna della comicità e della leggerezza, confermando il teatro come un’importante occasione di aggregazione e promozione culturale. Dopo il successo riscosso domenica 13 Ottobre a Sarno, dove il pubblico ha accolto con entusiasmo lo spettacolo Se ci sei batti un colpo, la compagnia si prepara a portare la sua energia in nuove località campane.

Il prossimo appuntamento è previsto per domani, domenica 27 ottobre a Montoro (AV), nell’ambito della XXVII edizione del Festival Regionale del Teatro Amatoriale “Città di Montoro”, dove i Sognattori porteranno in scena Chi non muore si rivede, una commedia già applaudita durante la scorsa stagione teatrale per la sua capacità di divertire il pubblico con situazioni spassose e colpi di scena esilaranti. Successivamente, la compagnia sarà a Polla (SA) il 10 novembre per la rassegna “Teatro Amore Mio” e il 14 dicembre a Montemiletto (AV) presso la Sala Impero, portando con sé il proprio messaggio di allegria e condivisione.

Con la regia di Franco Pinelli, Chi non muore si rivede offre al pubblico una serata di intrattenimento leggero, ideale per staccare dalla routine e ritrovarsi insieme a ridere. Ogni spettacolo diventa così un’occasione per la comunità di incontrarsi e condividere un momento di spensieratezza, rafforzando i legami sociali e contribuendo alla vitalità culturale del territorio.

In linea con questo spirito, i Sognattori annunciano anche l’inizio, a novembre, della preparazione di un nuovo spettacolo che sarà presentato il prossimo inverno a Baiano. La compagnia conferma così il proprio impegno a creare spazi di cultura e divertimento per il pubblico, proseguendo la missione di avvicinare le persone al mondo del teatro attraverso la risata.