Disagi nel trasporto pubblico: richiesta di consiglio straordinario firmata da più membri per affrontare il problema EAV a Sperone

Il Consigliere Comunale Pasquale Muccio, a nome del gruppo consiliare “Uniti per Sperone”, ha avanzato una richiesta ufficiale per la convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Sperone. La richiesta, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale Pietro Sorice, al Sindaco e a tutti i Consiglieri, ha trovato sostegno da parte di altri esponenti dell’amministrazione, tra cui Giuseppe Vecchione, Angelo Cantalupo e l’Assessore Sofia D’Anna, che hanno firmato la proposta insieme a Muccio.

L’iniziativa si concentra sulla necessità di affrontare i disagi crescenti legati alla gestione del trasporto pubblico da parte dell’EAV (Ente Autonomo Volturno), un tema che ha suscitato malcontento diffuso tra i cittadini a causa di frequenti ritardi e disservizi. Muccio ha sottolineato la preoccupazione della popolazione per la qualità del servizio e ha invitato le autorità locali a un confronto aperto e approfondito, volto a esplorare possibili soluzioni.

La convocazione straordinaria del Consiglio è intesa come un’occasione per raccogliere le istanze dei cittadini e avviare un dialogo costruttivo con l’obiettivo di migliorare il servizio di trasporto pubblico per la comunità di Sperone e delle aree limitrofe. “Ringrazio i colleghi Giuseppe Vecchione e Angelo Cantalupo, il Presidente Pietro Sorice e l’Assessore Sofia D’Anna per aver firmato la mia proposta di consiglio comunale, confermando la volontà di tutti noi di rispondere ai disagi che i nostri cittadini stanno affrontando,” ha dichiarato Muccio.

Ora si attende una risposta ufficiale per la convocazione del Consiglio Comunale e la definizione di una data per la seduta straordinaria, che sarà incentrata sulla valutazione delle problematiche del trasporto pubblico EAV e sulla ricerca di soluzioni condivise per ridurre i disagi subiti dai residenti di Sperone.