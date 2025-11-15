L’Asl di Avellino in campo contro il cancro alla cervice uterina. Lunedì 17 novembre giornata di prevenzione nei Distretti Sanitari

In occasione della Giornata Mondiale per l’eliminazione del cancro della cervice uterina i sei Distretti Sanitari dell’Asl di Avellino si mobilitano per una giornata di prevenzione in programma lunedì 17 novembre.

Per le ragazze di età compresa tra gli 11 e i 29 anni e i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 19 anni sarà possibile accedere gratuitamente e senza prenotazione alla vaccinazione anti-HPV. Inoltre, per le donne di età compresa tra 25-64 anni sarà possibile accedere gratuitamente e senza prenotazione allo screening della cervice uterina.

Di seguito il calendario:

Distretto di Ariano Irpino – Centro vaccinale

Screening Cervice uterina e Vaccinazione anti-HPV

Orario 08:30 – 16:00

Distretto sanitario Atripalda

Screening Cervice uterina e Vaccinazioni anti-HPV

Orari 9:00 – 13:30 e 14:30 – 17:00

Distretto sanitario di Avellino

Screening Cervice uterina e Vaccinazioni anti-HPV

Orario 9:00 – 15:00

Distretto sanitario Baiano

Screening Cervice uterina

Orario 9:00 – 13:00

Vaccinazione anti-HPV

Orario 9:00 – 16:00

Distretto sanitario di Monteforte Irpino

Screening Cervice uterina

Orari 8:30 – 13:00 e 14:30 – 17:00

Vaccinazioni anti-HPV

Orario 08:30 – 16:00

Distretto sanitario Sant’Angelo dei Lombardi

Screening Cervice uterina e Vaccinazione anti-HPV

Orari 8:30 – 13:30 e 14:00 – 17:30

 

 