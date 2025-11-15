La Scandone Avellino torna a vincere: battuta la StellaEbk Roma 68-66. Decisivo Quarisa nel finale

AVELLINO – La Scandone torna a sorridere. Nell’ottava giornata del campionato di Serie B Interregionale, i biancoverdi superano al PalaDelMauro la StellaEbk Roma con il punteggio di 68-66, al termine di una gara combattuta e decisa solo negli ultimi secondi da una prodezza di Quarisa, autore del semigancio che ha inchiodato il risultato.

Una vittoria importante, non solo per la classifica – con Avellino che sale a 10 punti – ma anche per il morale della squadra, che riscatta così la sconfitta contro la Carver e conferma continuità e carattere nella costruzione della propria identità stagionale.

La partita: Avellino parte forte, poi il blackout

La gara si apre con ritmi bassi, le due squadre si studiano e lo spettacolo tarda ad accendersi. Quarisa ingaggia subito un duello fisico con Doumbia, mentre Cioppa e Duranti confezionano i primi punti del vantaggio irpino.

Le triple di Beck accendono il Del Mauro e Avellino chiude il primo quarto sul 19-11.

Nel secondo periodo Roma aumenta l’intensità grazie al duo Lumena–Doumbia, mentre la zona giallorossa mette in difficoltà l’attacco biancoverde. A interrompere il digiuno ci pensa Vitale, poi ancora Beck e Duranti ricacciano indietro gli ospiti.

All’intervallo lungo la Scandone è avanti 38-29.

Al rientro dagli spogliatoi è ancora Beck a guidare l’attacco irpino con un’altra tripla pesante, ma la StellaEbk resta agganciata grazie a Fanti e Santucci. Il terzo quarto si chiude sul 53-47.

Finale thrilling: Roma rimonta, Quarisa decide

L’ultima frazione sembra indirizzare il match: Ragusa apre con un ottimo movimento spalle a canestro, Tonello inventa una giocata di classe e la tripla di Vitale vale il massimo vantaggio, +11.

Ma proprio quando la Scandone sembra in controllo, l’attacco si blocca. Roma piazza un parziale di 6-0 con Fanti e Quarone, approfittando delle palle perse locali.

A poco più di un minuto dalla fine, Santucci firma la tripla del 66-66.

Nel momento più difficile, Avellino trova la giocata che decide la partita: semigancio di Quarisa allo scadere dei 24 secondi, Del Mauro in delirio e biancoverdi avanti di due. L’ultimo tentativo dei capitolini – una tripla di Koljanin – si spegne sul ferro.

Finisce 68-66 per la Scandone.

Carone: “La squadra deve crescere, ma vittoria importantissima”

Nel post partita, coach Carone commenta così la prestazione:

“Questa partita rappresenta perfettamente ciò che siamo oggi: momenti di buona pallacanestro alternati a cali di concentrazione, soprattutto in difesa, dove concediamo troppi rimbalzi offensivi. È il momento di accelerare la crescita, ma sono soddisfatto della vittoria contro una diretta concorrente per i vertici della classifica.”

Da segnalare l’ennesima doppia-doppia di Quarisa (10 punti e 10 rimbalzi) e la grande serata di Beck, top scorer con 20 punti.

Prossimo turno

La Scandone tornerà in campo sabato 22 novembre, impegnata in trasferta a Sant’Antonio Abate contro la Bioverde Pall. Antoniana.

Tabellini

Parziali: 19-11; 19-18; 15-18; 15-19

Avellino: Scanzi 2, Cioppa 5, Cantone 2, Ragusa 4, Quarisa 10, Iannicelli 3, Duranti 13, Tonello 2, Beck 20, Vitale 7

Coach: Carone

StellaEbk Roma: Fanti 12, Quarone 9, Boniciolli 6, Forconi 2, Koljanin 6, Ntsourou 4, Santucci 10, Melvin 2, Lumena 9, Doumbia 6

Coach: Boniciolli