L’arte del riciclo al Centro Commerciale Campania Dal 10 al 15 settembre l’evento “Transformers” in Piazza Centrale

Un tributo ai “Transformers” ma soprattutto l’occasione per mostrare l’importanza e la “grandezza” del riciclo. Questo il senso dell’evento “Transformers” che si terrà dal 10 al 15 settembre nella Piazza Centrale del Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta. L’idea è quella di realizzare la sagoma di un grande Transformers assemblando materiali di riciclo: oggetti vecchi e fuori uso. A costruire l’opera, sotto la direzione artistica di Caterina Tosoni, che utilizza nelle sue opere materiali di plastica riciclati, sarà uno degli artisti del gruppo Stradedarts, l’associazione che si occupa di rigenerazione e riqualificazione attraverso l’arte contemporanea e la street art, creando veri e propri musei di arte pubblica a cielo aperto, fruibili da tutti.

Ma i veri protagonisti saranno i clienti del Centro “Campania” che durante i giorni infrasettimanali potranno portare oggetti e giocattoli inutilizzabili e depositarli in un apposito contenitore posizionato nell’area tematica allestita nella Piazza Centrale. In quella stessa piazza gli ospiti potranno poi osservare la realizzazione dell’opera d’arte a tema Transformers durante il fine settimana (14 e 15 settembre) e scoprire come dall’“avanzo” può nascere una vera e propria opera d’arte.

L’evento nasce in concomitanza dell’anteprima prevista per il 21 e 22 settembre e l’uscita al cinema dal 26 settembre del film “Transformers One”, la franchise tra quelle di maggiore successo al mondo che conta 40 anni di film, serie tv animate, giochi e vario merchandising.

L’ARTE DEL RICICLO

Un’occasione colta al volo per organizzare un percorso di educazione alla sostenibilità rivolto alle famiglie e alle nuove generazioni. Il progetto, attraverso l’animazione e il coinvolgimento dei clienti, vuole essere dunque un piccolo passo per aiutare a crescere una generazione sempre più consapevole e responsabile che veda nel riutilizzo creativo dei materiali un’opportunità per contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ambiente. E per incentivare alla collaborazione, ai partecipanti verrà consegnato un gadget a tema Transformers, un oggetto simbolico per premiare il loro impegno nella “trasformazione” e per confermare così l’appartenenza al gruppo degli Autobot!