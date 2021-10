L’agricoltura al centro del rilancio economico e sociale delle aree interne. A Napoli l’evento #lanaturanonsiferma promosso da Ases, Enel, Enea e Cia Campania

Martedì 26 ottobre ore 11.00 presso Eccellenze Campane in Via Brin 69 la presentazione dei tour informativi in Puglia e Campania con l’Assessore Caputo e i vertici nazionali di Ases e della Confederazione Agricoltori

#lanaturanonsiferma fa tappa in Campania e promuove a Napoli l’evento conclusivo di un viaggio itinerante iniziato a seguito della pandemia per offrire risposte e informazioni agli imprenditori agricoli delle aree interne. In vista della conclusione del tour nazionale, Ases, Enel ed Enea scelgono il capoluogo campano per fare il punto su una esperienza inedita inaugurata dalla Ong di Cia che proprio in occasione dell’emergenza sanitaria ha fatto la sua parte per cercare di offrire risposte ai bisogni delle aree interne e rurali e mettere in campo azioni tese a proteggere e a migliorare la qualità della vita degli operatori agricoli.

Martedì 26 ottobre alle ore 11.00 C\o Eccellenze Campane in Via Brin 69, i vertici delle organizzazioni di Ases e Cia, relazioneranno su “L’agricoltura al centro del rilancio economico e sociale”. Sara’ la presidente di Ases Cinzia Pagni a introdurre gli interventi di Alessandro Mastrocinque, presidente di Cia Campania, Carlo Alberto Campiotti per Enea, oltre ai rappresentanti di Enel e Cia Puglia. Le conclusioni sono affidate invece all’Assessore all’Agricoltura e alle Politiche Forestali della Campania Nicola Caputo, e a Dino Scanavino presidente nazionale della Confederazione Agricoltori.

I relatori di Ases e Cia, di concerto con Enea ed Enel e, le istituzioni e gli stakeholder locali, presenteranno gli esiti del lavoro condotto in questi mesi. L’obiettivo annunciato dai promotori è garantire un supporto tecnico di informazione a imprenditori e micro imprese agricole, per superare la crisi e tradurre le difficoltà in occasioni di rilancio, in particolare per quelle che operano in condizioni di marginalità economica, sociale e geografica. Beneficiari del progetto #lanaturanonsiferma anche le aziende agricole sociali, che coinvolgono nelle attività categorie svantaggiate.

In Campania il progetto è stato accolto dagli stakeholder locali. Qui hanno collaborato la presidente di Ases Cinzia Pagni per la presentazione del progetto, il direttore regionale Cia Campania Mario Grasso che ha presentato le opportunità dello sviluppo rurale per animare e rilanciare le aree interne, Pasquale Russo presidente della Fondazione Creativa che ha illustrato le opportunità del Pnrr, e Sonia Polimeni in rappresentanza di Enel Energia. Nel corso del tour sono intervenuti anche Domenico Serlenga direttore di Cia Salerno, Michele Masucci presidente di Cia Avellino, Carmine Grasso vice sindaco di Ariano Irpino, e Salvatore Malerba imprenditore castanicolo.

I diversi seminari hanno visto la partecipazione complessiva di circa 100 imprenditori, nelle tappe calendarizzate nei comuni di Campoli del Monte Taburno, Benevento, Albanella, Montella, Ariano Irpino e Grottaminarda. Mentre c’è attesa per le prossime tappe previste a Caserta, Caiazzo, Napoli e San Bartolomeo in Galdo.

