L’Africa bussa, Adrenalina apre le porte. Adrenalina for Africa, quando il divertimento sposa la solidarietà

Domenica 16 Novembre, presso la Casa degli Eventi Adrenalina, si è svolto l’evento Adrenalina for Africa, una serata a scopo benefico per raccogliere fondi a supporto del grande progetto Africaintesta.

L’associazione, fondata da Franco Testa, si occupa di bambini orfani a Bunda, Tanzania, dove è stato costruito il Villaggio San Francesco, una vera e propria oasi della felicità per offrire la possibilità di una prospettiva futura in una delle aree più povere del mondo.

Adrenalina ha, da subito, sposato la causa, accogliendo nel suo locale un gruppo di persone che, spinte dal desiderio di aiutare l’Altro e dalla voglia di poter fare qualcosa di concreto per Alex e Elias (due dei ragazzi del villaggio presenti alla serata), e per tutti i bambini di Bunda, hanno partecipato a giochi, balli e canti a tema, organizzati dallo staff del locale.

La serata è stata ricca di emozioni e ha dimostrato che, a volte, basta quella famosa goccia nell’oceano per ripulire il mare con acqua buona, e per non farsi travolgere dall’onda dell’egoismo e della cattiveria.