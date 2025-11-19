Affitti brevi: come preparare la casa perfetta per accogliere gli ospiti

Trasformare la propria casa in un modo per guadagnare con gli affitti brevi richiede molto più di una semplice pulizia e di qualche arredamento. È determinante tenere conto dei dettagli, dell’organizzazione e della capacità di far sentire ogni ospite accolto e a proprio agio dal primo momento.

Non importa che si tratti della prima esperienza nel mondo degli affitti turistici o di un’attività consolidata, perché preparare la casa nel modo giusto vuol dire garantire recensioni positive, fidelizzare gli ospiti e aumentare i guadagni.

Gestire gli affitti brevi con intelligenza

Prima ancora di pensare agli arredi e alle dotazioni, è fondamentale considerare come gestire in modo efficiente tutti gli aspetti di un affitto breve. La gestione manuale delle prenotazioni e di tutte le varie fasi può trasformarsi velocemente in un’attività estremamente dispendiosa in termini di tempo.

Per questo motivo, sono sempre più i proprietari che si affidano a un software per gestione affitti che automatizza le operazioni quotidiane. Dolcebot, property manager digitale predisposto appositamente per gli affitti brevi, rappresenta una soluzione completa per chi vuole ottimizzare la propria attività senza rinunciare alla qualità del servizio.

Con Dolcebot è possibile gestire automaticamente tutti gli aspetti degli affitti brevi: prenotazioni, pagamenti, comunicazioni, in qualsiasi momento della giornata e a qualsiasi ora. La piattaforma si occupa della sincronizzazione tra varie piattaforme per ciò che riguarda prezzi e disponibilità, per evitare il rischio di doppie prenotazioni e garantire sempre calendari aggiornati.

Particolarmente apprezzata è Maya, assistente digitale che interagisce con gli ospiti attraverso WhatsApp, Airbnb e Booking. In questo modo si riesce a ridurre il tempo di gestione manuale fino ad una percentuale del 95%. Gli ospiti ricevono subito risposte alle loro domande, informazioni sul check-in e supporto durante tutto il soggiorno, senza che il proprietario debba essere costantemente disponibile.

Un aspetto particolarmente vantaggioso per i proprietari riguarda la gestione fiscale: Dolcebot emette automaticamente i documenti fiscali obbligatori e, per chi opta per la cedolare secca, gestisce il calcolo e il pagamento dell’imposta solamente sul costo notte.

L’arredamento: funzionalità e accoglienza

L’arredamento di una casa per affitti brevi deve rispondere a esigenze diverse rispetto a un’abitazione tradizionale. Gli ospiti, infatti, sono alla ricerca di spazi funzionali, comodi, che trasmettano immediatamente un senso di ordine e di pulizia.

La scelta dei colori è fondamentale: tonalità neutre e chiare danno luminosità agli ambienti e comunicano pulizia immediata. Questo non vuol dire, ovviamente, rinunciare alla personalità, ma creare una base neutra su cui inserire tocchi di colore attraverso cuscini, quadri e decorazioni che riflettono il territorio e la location della casa.

Nella camera da letto, l’elemento centrale è il letto con un materasso di qualità e cuscini soffici. Gli ospiti devono poter riposare bene dopo una giornata di viaggio o di visite turistiche. Accanto al letto non possono mancare comodini stabili con lampade da lettura, uno specchio a figura intera e un armadio capiente, proporzionato alla durata media dei soggiorni.

Il soggiorno deve essere accogliente e funzionale, con divani comodi e una disposizione che favorisce il relax. Non bisogna dimenticare di posizionare interruttori e prese per cellulare in punti strategici, vicino ai divani e al letto, per rendere più comodo lo svolgimento delle attività quotidiane.

Cosa non può mancare in casa

In cucina, gli elementi essenziali comprendono il piano cottura, il forno o il microonde, il frigorifero e una batteria completa di pentole, padelle, taglieri e mestoli. Per quanto riguarda stoviglie e posate, è consigliabile garantire almeno 6 set completi di piatti e tenerne altrettanti di scorta per sostituzioni rapide in caso di rotture.

Nel bagno, gli elementi essenziali comprendono sapone per mani e corpo, carta igienica e asciugamani puliti. La quantità consigliata di asciugamani prevede almeno un asciugamano da bagno per ospite e uno per il viso, con almeno due set di riserva facilmente accessibili.

Nella camera da letto, bisogna assicurarsi di fornire un cuscino per ogni ospite, lenzuola per ogni letto e coperte adeguate alla stagione. Un coprimaterasso nuovo per ogni letto è sempre un’ottima idea per garantire igiene e protezione.