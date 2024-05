La proposta di Gesualdo: un confronto tra candidati a sindaco di Mercogliano

Mercogliano – Sono quotidiane le riunioni e all’ordine del giorno gli incontri sul territorio dei componenti della lista “Essere Mercogliano” con i cittadini per definire insieme alla comunità un programma che sia il più partecipato possibile.

“I nostri nove punti sono ben strutturati ma li vogliamo integrare con le idee delle persone che stiamo incontrando sul territorio”, spiega Antonio Gesualdo, il candidato sindaco. “Il vero cambiamento avviene con il coinvolgimento di tutte le realtà sociali e la partecipazione attiva dei cittadini. Nel frattempo – prosegue il docente universitario – auspico di potermi confrontare anche con gli altri miei due “avversari”. Sono pronto ad un dibattito pubblico in piazza, o dovunque loro desiderino, per spiegare meglio agli abitanti di Mercogliano quali sono le idee programmatiche di ognuno di noi. Non c’è niente di meglio di una sano confronto”.

In attesa che la “sfida” al confronto venga raccolta, Gesualdo e la sua squadra proseguono nel loro cammino. “La nostra, più che una campagna elettorale, è una campagna di ascolto. Stiamo facendo delle “passeggiate democratiche” durante le quali dibattiamo con tutti, anche con chi ci dice apertamente di non votarci. In questo mese, proveremo soprattutto ad articolare le nostre proposte più che ad imporle. Per tutti noi, la campagna elettorale è soltanto l’inizio di un percorso che non terminerà il 9 giugno”.