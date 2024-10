La capolista se ne va: Napoli espugna San Siro e mette il turbo in campionato

Il Napoli continua la sua striscia vincente in Serie A, centrando il sesto successo consecutivo e consolidando il primato in classifica con 25 punti. Con la vittoria a San Siro, gli uomini di Antonio Conte allungano temporaneamente a +7 sull’Inter, seconda, che sarà impegnata domani contro l’Empoli. A pagarne le spese è stato il Milan di Fonseca, incappato nella terza sconfitta stagionale e ora a rischio sorpasso dal Torino, che affronterà la Roma giovedì.

Succede tutto nei primi quarantacinque minuti, quando il Napoli mette in campo grinta, tecnica e quella mentalità vincente che lo sta rendendo protagonista di una stagione straordinaria. Dopo soli cinque minuti, i partenopei sbloccano il match: Lukaku, tornato decisivo sotto la guida di Conte, scatta alle spalle di Pavlovic, riceve un passaggio calibrato di spalla e, con una potente conclusione sul primo palo, supera Maignan portando il Napoli in vantaggio.

Nel secondo tempo, il Milan parte all’assalto per riaprire il match. Fonseca inserisce Leao e Pulisic per dare maggiore freschezza e fantasia all’attacco. I rossoneri troverebbero anche il gol dell’1-2 con un colpo di testa di Morata, ma l’arbitro Colombo annulla per fuorigioco, spegnendo così le speranze milaniste di rimonta.

Il Napoli non si lascia intimidire e continua a mostrare una solidità impressionante. La difesa, compatta e granitica, respinge ogni tentativo del Milan e lascia poco spazio agli avversari. A centrocampo, la squadra di Conte domina, mantenendo il controllo del gioco e spegnendo le speranze del Milan con un pressing alto e ben organizzato.

Con questa vittoria, il Napoli consolida ulteriormente la propria leadership in campionato, dimostrando una volta di più di essere una squadra solida e completa. Fortissimo in attacco, con un Lukaku in stato di grazia e un Kvaratskhelia sempre più trascinatore, il Napoli ha saputo costruire una squadra equilibrata, dove ogni reparto contribuisce con precisione e intensità.

Sei vittorie di fila, un big match conquistato, una difesa impenetrabile e un attacco esplosivo: il Napoli sta inviando un segnale forte e chiaro al campionato. La capolista non si ferma e sembra avere tutte le carte in regola per mantenere il suo vantaggio e puntare alla conquista del titolo. I tifosi azzurri sognano, e con loro il Napoli continua la sua marcia trionfale.

(Andrea Salvatore Guerriero)