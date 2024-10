Serie A, il programma dell’8^ giornata: partite, date e orari. Ecco dove vedere tutte e 10 le partite dell’8^ giornata del massimo campionato italiano

Questa settimana scendono in campo tutte le coppe europee – Champions League tra martedì e mercoledì sera, Europa League e Conference League invece al giovedì. A partire dal prossimo weekend invece, sarà già tempo di un nuovo turno di Serie A.

La 9^ giornata del massimo campionato italiano avrà inizio la sera di venerdì 25 ottobre. Apriranno i giochi come anticipo due partite: Udinese-Cagliari alle ore 18.30 e Torino-Como alle 20.45. A seguire 3 partite nella giornata di sabato 26, fra cui spicca il match del Dall’Ara tra Bologna e Milan. Il pezzo forte è però riservato per domenica 27 ottobre, quando si concluderà la giornata visto il turno infrasettimanale in programma dopo: alle ore 18.00 infatti a San Siro si gioca il derby d’Italia tra Inter e Juventus, mentre alle ore 20.45 ci sarà il fischio d’inizio di Fiorentina-Roma.

Venerdì 25 ottobre

DOVE VEDERE UDINESE-CAGLIARI (ore 18.30)

TV: Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: Now TV, Sky Go, DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision

DOVE VEDERE TORINO-COMO (ore 20.45)

TV: Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision

Sabato 26 ottobre

DOVE VEDERE NAPOLI-LECCE (ore 15.00)

TV: Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision

DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN (ore 18.00)

TV: Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision

DOVE VEDERE ATALANTA-VERONA (ore 20.45)

TV: Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: Now TV, Sky Go, DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision

Domenica 27 ottobre

DOVE VEDERE PARMA-EMPOLI (ore 12.30)

TV: Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision

DOVE VEDERE LAZIO-GENOA (ore 15.00)

TV: Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision

DOVE VEDERE MONZA-VENEZIA (ore 15.00)

TV: Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision

DOVE VEDERE INTER-JUVENTUS (ore 18.00)

TV: Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: Now TV, Sky Go, DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN (ore 20.45)

TV: Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision