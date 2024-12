Jurkatamm e Mussini glaciali: l’Avellino Basket passa a Torino

L’Avellino Basket non fa sconti e viola anche il PalaRuffini con il punteggio di 88-89 I biancoverdi hanno giocato la loro gagliarda partita, mettendo in risalto più il potenziale offensivo che difensivo e trovando nel finale le giocate decisive di Jurkatamm, 6/6 da tre punti e di Mussini, che ha piazzato la zampata decisiva con la tripla del definitivo 88-89. Con 12 punti nell’ultimo minuto i biancoverdi vincono e raggiungono quota 20 in classifica, in un match in cui hanno portato tutti e 5 gli uomini del quintetto in doppia cifra e proseguono la striscia di vittorie raggiungendo quota cinque. Domenica 29 si tornerà a giocare in casa contro la JuVi Cremona.

LA CRONACA

Primo quarto oggettivamente divertente al PalaRuffini e dai due volti. L’inizio è tutto di marca dei padroni di casa, che trascinati da un Taylor in grande spolvero si portano sul 15-6. Lo svantaggio non scompone i biancoverdi, coach Crotti mette mano alla panchina gettando nella mischia capitan Verazzo e si piazza un parziale di 13-2, che ribalta la situazione 19-17 per gli ospiti. I primi dieci minuti terminano sul 21-21.

L’equilibrio prosegue anche nella seconda metà del match, i gialloneri si affidano a Taylor ed ai rimbalzi offensivi, mentre Avellino trova la sua solidità nel gioco d’insieme. Il primo break è dei padroni di casa che scappano sul 30-25 un punteggio che costringe al timeout i biancoverdi. Torino è brava a sfruttare Seck ed Ajayi, che spalle a canestro attaccano Nikolic raggiungendo il 32-25. Avellino come sempre non demorde e con le soluzioni di Bortolin ed Earlington si ritrova avanti di 1 (35-36). Il finale di quarto è punto a punto e vede Torino chiudere avanti la prima frazione 47-46.

Al ritorno dagli spogliatoi il match si apre con le triple con a raffica di Torino che con Taylor due volte, Landi a cui segue anche Gallo permetteno a Torino di raggiungere il 61-53. Avellino si sveglia ed in un minuto prima ristabilisce la parità, 61-61, con un parziale di 8-0 targato Mussini-Bortolin-Earglington e poi si porta in vantaggio sul 61-63. La testa avanti i biancoverdi la manterranno fino alla fine del terzo periodo che si chude sul 69-71 con un canestro di Maglietti.

Gli ultimi dieci minuti rispecchiano l’andamento della partita, la gara cambia padrone a ripetizione. La bomba di Ghirlanda riporta Torino avanti 77-75. Le difese e gli errori prevalgono nell’ultima frazione a discapito di Avellino, che si ritrova sotto di 4 (83-77). Avellino replica con tre triple di Jurkatamm, che riastabilisce la parita (86-86). Gli ultimi 60 secondi sono un susseguirsi di emozioni fino alla tripla di Mussini, che a due secondi dalla fine trova il canestro del +1 (88-89)

PARZIALI: 21-21; 26-25; 22-25; 19-18

REALE MUTUA TORINO

Ife Ajayi 18, Montano 16, Taylor 21, Landi 6, Severini, Ladurner 6, Seck 5, Gallo 10, Schina, Ghirlanda 6

All. Matteo Boniciolli

AVELLINO BASKET

Lewis 10, Jurkatamm 18, Sabatino, Mussini 19, Earlington 18, Maglietti 2, Verazzo 2, Bortolin 16, Nikolic, Chinellato 4

All: Alessandro Crotti