Istituita la delegazione Irpinia per la commissione Politiche Giovanili di Avellino al Forum Giovani Regionale

Con immensa stima e profonda riconoscenza per il suo forte impegno nel sociale formulo alla dottoressa Carol Gasparri le mie profonde congratulazioni per la sua elezione e conseguente nomina a Presidente della Commissione per le Politiche Giovanili di Avellino al Forum Regionale dei Giovani, al fianco del Presidente Michele Di Sapio.

Sono certo che tale incarico di prestigio affidato alla dottoressa Gasparri, per i giovani della Provincia di Avellino residenti nel nostro territorio, sia volano per la promozione e il favorire di nuove opportunità da sottoporre alle istituzioni, i quali finalmente avranno voce per i loro bisogni e le loro necessità soprattutto riguardo l’inclusione dei più deboli anche oltre i confini provinciali conclude il Coordinatore Regionale Giovanni Esposito.