Lavori incompiuti ad Avella: i Residenti chiedono un intervento tempestivo in via Invento

Nella tranquilla via Luigi Invento di Avella, una situazione di disagio persiste da ormai tre mesi. I lavori di riparazione della condotta comunale, avviati a causa di una perdita, rimangono incompiuti nonostante gli appelli ripetuti dei residenti alle autorità competenti. Questa situazione ha suscitato crescente frustrazione tra coloro che vivono nella zona, poiché i lavori incompiuti rappresentano non solo un fastidio quotidiano, ma anche un potenziale rischio per la sicurezza stradale.

I residenti lamentano il persistere di fori e buche lungo la strada, dai quali l’acqua piovana può ristagnare e infiltrarsi nei lavori già eseguiti, compromettendone la stabilità e causando ulteriori danni. Questa situazione non solo danneggia l’aspetto estetico della via, ma costituisce anche un pericolo per i pedoni e gli automobilisti che transitano in quella zona.

Nonostante gli appelli ripetuti dei residenti, finora non è stata fornita alcuna risposta o azione correttiva da parte delle autorità competenti. La mancanza di intervento tempestivo da parte del Comune di Avella o di altre istituzioni coinvolte ha alimentato il malcontento tra i residenti, che chiedono con urgenza il completamento dei lavori e il ripristino della strada danneggiata.

In attesa di una soluzione definitiva, i residenti di via Luigi Invento continuano a sperare che le loro richieste vengano ascoltate e che venga fornita una risposta concreta e tempestiva alle loro preoccupazioni.