Pompieropoli: Un Successo Educativo nelle Scuole della Provincia di Avellino

Con l’arrivo delle giornate più calde, l’Associazione Nazionale del Corpo sezione di Avellino e i Vigili del Fuoco del Comando Irpino hanno risposto alle richieste pervenute portando il percorso formativo di Pompieropoli nelle scuole della provincia.

L’evento di oggi ha fatto tappa presso la scuola dell’infanzia di Santo Stefano del Sole, dove circa cinquanta bambini hanno avuto l’opportunità di cimentarsi in prove di abilità che li hanno avvicinati al mondo dei pompieri. Attraverso giochi educativi e simulazioni di emergenza, i piccoli partecipanti hanno imparato le basi della sicurezza e hanno acquisito conoscenze utili in caso di necessità.

La manifestazione ha ottenuto un grande successo, con i bambini entusiasti di mettersi alla prova e di guadagnarsi il diploma di Piccolo Pompiere Junior. Oltre ai genitori dei partecipanti, molte persone del paese si sono unite all’evento, dimostrando un forte interesse per l’iniziativa educativa.

Pompieropoli non è solo un divertimento per i bambini, ma anche un’opportunità per sensibilizzare sulle tematiche legate alla sicurezza e all’emergenza, preparando le future generazioni a gestire situazioni difficili in modo consapevole e responsabile.

L’impegno dell’Associazione Nazionale del Corpo sezione di Avellino e dei Vigili del Fuoco del Comando Irpino nel portare Pompieropoli nelle scuole della provincia testimonia il loro costante impegno verso la sicurezza e l’educazione dei cittadini, rendendo la comunità locale un luogo più sicuro e consapevole.