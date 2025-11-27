Irpinia – Il Pino Irpino 2025 porta pace e aiuto nelle comunità della provincia di Avellino.

Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna Il Pino Irpino, l’iniziativa solidale che attraversa l’Irpinia unendo territori, persone e storie di impegno civile. L’edizione 2025 lancia un messaggio chiaro: Irpinia di Pace. In un periodo segnato da conflitti globali, il progetto invita a costruire speranza partendo dalle proprie comunità, facendo tappa in 118 piazze della provincia di Avellino.

Al centro della manifestazione c’è la grande raccolta solidale Pino Conserva, quest’anno dedicata esclusivamente al cibo in scatola. Sarà possibile contribuire lasciando i prodotti nei punti di raccolta presenti in ogni tappa o presso gli esercizi aderenti nelle varie comunità. Tutto il materiale sarà distribuito attraverso le Caritas diocesane di Avellino, Ariano Irpino-Lacedonia, Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, Benevento, Salerno e Nola, così da sostenere in modo concreto le famiglie che vivono situazioni di difficoltà.

L’iniziativa prevede anche il contest artistico CantaPino e altre arti, che offrirà ad ognuno la possibilità di esibirsi con performance di 60 secondi dedicate alla pace e alla solidarietà, dalla musica al teatro, fino a qualsiasi forma espressiva ritenuta significativa.

Tra le azioni simboliche dell’edizione 2025 c’è il progetto Un Ulivo per la Pace: ogni comitato locale consegnerà un ulivo al comune successivo, fino a creare un percorso condiviso che culminerà con la piantumazione degli alberi come segno di unità, radici comuni e impegno per un futuro di fraternità.

Come ogni anno, il viaggio del Pino sarà reso possibile dalla rete capillare di volontari e associazioni locali che organizzeranno l’accoglienza nelle diverse piazze, coordinando la raccolta, i punti di conferimento e il passaggio della carovana. Una collaborazione diffusa che permette all’iniziativa di raggiungere anche i centri più piccoli, trasformando ogni tappa in un momento di comunità e partecipazione.

Con questo spirito, anche nel 2025 Il Pino Irpino rinnova il suo messaggio: l’Irpinia “ti vuole bene”, una comunità che continua a camminare insieme per seminare pace e solidarietà. (Andrea Squittieri)