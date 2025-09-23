Ines Fruncillo, presidente provinciale Fratelli d ‘Italia: L’odio come unica arma del M5S.

Un consigliere comunale del M5S di Ariano Irpino ha pensato bene di pubblicare un fotomontaggio volgare contro il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Questo è il livello di chi dovrebbe rappresentare i cittadini: incapaci di proporre soluzioni, si rifugiano nell’insulto e nell’offesa personale

È questa la “diversità” grillina? Non idee, non progetti, ma odio e disprezzo che inducono all’ostilità e all’astio.

Noi di Fratelli d’Italia non accettiamo lezioni di moralità da chi svilisce le istituzioni con simili atteggiamenti. Ariano Irpino, l’Irpinia e la Campania meritano amministratori seri, non chi trasforma Facebook in una discarica politica.

Chiediamo che il M5S, a partire dal candidato governatore della Regione Campania, prenda immediatamente le distanze da questo comportamento indegno e pericoloso e che il consigliere in questione si scusi pubblicamente.

Chi non rispetta il Presidente del Consiglio non rispetta l’Italia intera.

Fratelli d’Italia continuerà a lavorare con serietà, concretezza e rispetto, mentre i grillini restano fermi all’unico linguaggio che conoscono: l’insulto.