Carbonara di Nola accoglie il Cardinale Crescenzio Sepe per la festa dei Santi Medici Cosma e Damiano

Carbonara di Nola, settembre 2025 – L’attesa dei festeggiamenti in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano, dal 17 al 26 settembre, è carica quest’anno di un’eccezionale solennità. La comunità di Carbonara di Nola, infatti, si prepara ad accogliere con gioia e venerazione un Pastore di altissimo rilievo: Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe, la cui presenza non è solo un onore, ma un segno tangibile del legame tra la devozione locale e le più ampie prospettive della Chiesa universale.

La figura del Cardinale Sepe trascende i confini della sua amata Napoli. Arcivescovo Emerito, già Prefetto di una delle Congregazioni più importanti della Santa Sede, egli incarna l’esperienza di una vita spesa al servizio del Successore di Pietro. A coronamento di questa lunga e operosa carriera, Papa Leone XIV ha recentemente conferito all’Em.mo Sepe l’incarico di Suo Inviato Speciale per le celebrazioni dei 650 anni dall’erezione della metropolia di Halyč, un mandato diplomatico-pastorale di grande delicatezza che lo ha visto impegnato il 6 settembre a Leopoli.

Proprio in questo contesto, la sua decisione di sostare a Carbonara di Nola assume un significato profondo. È il gesto di un Padre che, pur investito di responsabilità globali, non dimentica la Chiesa particolare, scegliendo di fortificare nella fede un popolo devoto e non solo rappresentare il Santo Padre su un palcoscenico internazionale.

Il momento culminante dei festeggiamenti sarà, senza dubbio, la Solenne Eucarestia delle 10:30 di venerdì 26 settembre, da lui presieduta. Non si tratterà semplicemente di una Messa solenne, ma di un momento di intensa comunione ecclesiale. I fedeli avranno l’opportunità di pregare insieme a un Cardinale che ha rappresentato il Papa in una terra di antiche tradizioni cristiane. La sua omelia, non potrà che essere un monito e un incoraggiamento alla testimonianza della fede, sull’esempio dei Santi Medici Cosma e Damiano.

La sua presenza ricorderà a tutti che la devozione popolare, autentica e sentita, non è un fatto folkloristico, ma la linfa vitale di una Chiesa che è, per sua natura, cattolica. L’amore per i Patroni locali e l’obbedienza al Magistero romano si fondono in una sola professione di fede.

Dopo la celebrazione, il pomeriggio proseguirà con l’attesissima Solenne Processione delle sacre statue (ore 16:00).

L’arrivo del Cardinale Sepe, eleva dunque la festa dei Santi Medici a evento di rilevanza diocesana e oltre. È un invito a tutti i fedeli a partecipare numerosi per ricevere la benedizione di un testimone della fede così autorevole e per accompagnare con la preghiera i Santi Cosma e Damiano in processione.