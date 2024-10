Incidente Stradale a Baiano: Coinvolti Carabinieri e un’Auto Privata

Questa mattina si è verificato un incidente stradale lungo Via Nazionale delle Puglie, all’altezza dell’incrocio con Via Malta. Protagonisti dello scontro sono stati i carabinieri della compagnia di Baiano, a bordo di una Alfa Romeo Giulietta, e una Fiat Panda che procedeva verso Mugnano lungo Via Nazionale delle Puglie.

L’incidente è avvenuto durante l’immissione all’incrocio, quando le due vetture si sono scontrate. Fortunatamente, non si registrano feriti tra gli occupanti delle auto, ma entrambi i veicoli hanno riportato danni significativi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Baiano, che stanno attualmente ricostruendo la dinamica dei fatti e predisponendo una relazione dettagliata sull’accaduto.