Incidente mortale sul lavoro a Cava de’ Tirreni, Marchesano (Filca Cisl Salerno): “Tragedia inaccettabile”

“In attesa di conoscere la dinamica dell’incidente sul lavoro a Cava de’ Tirreni, costato la vita a un operaio di 61 anni, residente a Siano, esprimiamo il nostro dolore per questa nuova, inaccettabile tragedia in un cantiere edile e siamo vicini ai familiari e ai colleghi della vittima”.

Lo dichiara Giuseppe Marchesano, segretario generale della Filca-Cisl Salerno. “Questa tragica notizia è arrivata mentre eravamo in centinaia a Milano all’Attivo unitario di Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, per ribadire l’impegno del sindacato sul fronte della sicurezza sul lavoro, e in edilizia in particolare. Noi ribadiamo che la sicurezza nei cantieri si garantisce con la formazione e l’informazione, la prevenzione, investimenti sull’innovazione, più controlli e una maggiore cultura della sicurezza, già a partire dalle scuole. In Italia muore in media un operaio edile ogni due giorni, e il nostro territorio non fa eccezione: bisogna unire le forze, istituzioni, sindacato e imprese, per mettere in campo tutte le misure idonee a fermare questa drammatica scia di sangue nei cantieri”, conclude Marchesano.