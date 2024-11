Incendio sull’A16: Due Auto in fiamme a pochi metri di distanza, Intervengono i Vigili del Fuoco di Avellino

I Vigili del Fuoco di Avellino nella tarda serata di ieri 31 ottobre sono intervenuti sull’Autostrada A 16 Napoli – Canosa, al Km. 40,300 in direzione Canosa nel territorio del comune di Mercogliano, per un incendio che ha visto coinvolta un’autovettura in transito, solo qualche ora prima a pochi metri di distanza era andata a fuoco un’altra autovettura. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente e le tre persone a bordo provenienti da Napoli e dirette ad Avellino non hanno subito conseguenze. La Polstrada ha curato la viabilità durante le operazioni di spegnimento.