Commemorazioni a Lauro: Onori ai Defunti e ai Caduti di Tutte le Guerre

Il Comune di Lauro (AV) ha organizzato due giornate di commemorazione per rendere omaggio ai defunti e ai caduti di tutte le guerre. Gli eventi si svolgeranno nei giorni 2 e 4 novembre 2024, secondo un programma che coinvolgerà la comunità locale in momenti di raccoglimento e riflessione.

Sabato 2 Novembre: Commemorazione dei Defunti

Il primo appuntamento è fissato per sabato 2 novembre, alle ore 15:00, presso il Cimitero Comunale. Qui si terrà una cerimonia di deposizione di una corona in memoria dei defunti, seguita dalla benedizione delle tombe. Questo momento offrirà ai cittadini un’occasione per ricordare i propri cari e per raccogliersi in preghiera.

Lunedì 4 Novembre: Commemorazione dei Caduti di Tutte le Guerre

Lunedì 4 novembre sarà dedicato alla commemorazione dei caduti di tutte le guerre. Il programma inizierà alle ore 11:00 con una Santa Messa di suffragio nella Chiesa SS. Margherita e Potito. Successivamente, la cerimonia proseguirà in Piazza Municipio, dove verrà deposta una corona di alloro alla lapide dei caduti delle due guerre mondiali, situata sul prospetto frontale del Palazzo Municipale.

Un corteo partirà poi dalla piazza, accompagnato dalla banda musicale, per raggiungere il Monumento ai Caduti in via P. Lancellotti. Qui, verrà deposta un’altra corona di alloro, e dopo il tradizionale suono del “Silenzio”, si procederà alla lettura dei nomi dei caduti e ai discorsi commemorativi, che ricorderanno il sacrificio di coloro che hanno dato la vita per la patria.