Servizio di Trasporto gratuito per alunni diversamente abili nei Comuni di Baiano e Sperone

I Comuni di Baiano e Sperone hanno siglato un Protocollo d’Intesa per garantire un servizio di trasporto scolastico gratuito dedicato agli alunni diversamente abili residenti nelle due aree e iscritti presso le scuole dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”. Questo servizio, disponibile per l’anno scolastico 2024/2025, rappresenta un importante sostegno per facilitare l’accesso all’istruzione e favorire l’inclusione scolastica.

Destinatari del Servizio

L’iniziativa è rivolta agli studenti con disabilità certificata, residenti nei comuni di Baiano e Sperone, che frequentano le Scuole dell’Infanzia, Primarie o Secondarie di Primo Grado presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”. Per accedere al servizio, è necessario che l’alunno sia in possesso di una certificazione di invalidità rilasciata dalla Commissione medica competente, secondo quanto previsto dalla Legge 104/92 e in corso di validità.

Priorità di Accesso L’ordine di priorità per beneficiare del trasporto scolastico gratuito è il seguente:

Disabilità motoria certificata (Legge 104/92); Altre disabilità con certificazione ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92; Altre disabilità certificate ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 104/92.

Modalità di Presentazione delle Domande

Per richiedere il servizio, i genitori o tutori degli alunni devono compilare il modello di istanza (Allegato A) e consegnarlo all’Ufficio Protocollo del Comune di Baiano oppure inviarlo tramite PEC all’indirizzo protocollo.baiano@asmepec.it. Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12:00 del 10 novembre 2024. Tuttavia, al fine di garantire il diritto allo studio, le richieste possono essere presentate anche dopo l’inizio dell’anno scolastico e saranno valutate in base alla disponibilità dei posti.

Documentazione Richiesta

La domanda deve includere:

Certificazione di disabilità e diagnosi funzionale rilasciata dall’ASL (Legge 104/92);

Copia del documento d’identità del genitore o tutore;

Copia del codice fiscale del genitore o tutore.

Erogazione del Servizio

Il trasporto sarà organizzato con corse collettive, che partiranno dal domicilio o residenza dichiarato nella domanda fino alla scuola frequentata dall’alunno. Il servizio prevede anche la presenza di un accompagnatore dedicato, a supporto degli studenti durante il tragitto, per garantire massima sicurezza e assistenza.

Questo impegno condiviso dai Comuni di Baiano e Sperone è un segnale concreto di inclusione e sostegno, pensato per garantire pari opportunità scolastiche agli alunni diversamente abili, rispondendo a un bisogno fondamentale della comunità.