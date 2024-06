Il Sindaco di Mugnano del Cardinale alla ricerca di nuovi imprenditori per salvare la squadra di calcio

Dopo la recente consegna del titolo del cartellino calcio da parte del Presidente Pierpaolo Rozza al Sindaco di Mugnano del Cardinale, Alessandro Napolitano, il futuro della storica squadra di calcio del comune, G.S. Carotenuto, è nelle mani dell’amministrazione locale. Il Sindaco si è immediatamente attivato per trovare un imprenditore o un gruppo di imprenditori che possano garantire la continuità della squadra, la cui storia si estende per diversi decenni e ha conosciuto momenti di grande entusiasmo.

Alessandro Napolitano ha dichiarato di essere già in contatto con più persone e imprenditori interessati a prendere in mano il titolo e a formare la nuova squadra per il prossimo campionato dilettantistico. “Ci sono più di una persona interessata a questo progetto”, ha affermato il Sindaco, mostrando un cauto ottimismo riguardo al futuro della squadra.

Il destino della squadra di calcio di Mugnano del Cardinale resta quindi in bilico, ma l’impegno del Sindaco e l’interesse degli imprenditori locali offrono speranza ai tifosi e alla comunità. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi che potrebbero determinare il futuro della squadra e il proseguimento di una tradizione sportiva tanto amata.

Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti su questa vicenda, confidando che si possa trovare presto una soluzione per garantire alla squadra di calcio di Mugnano del Cardinale di continuare a rappresentare il comune con orgoglio e passione.