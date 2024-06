Manifestazione a Baiano contro la chiusura della Circumvesuviana. VIDEO

Questa mattina, piazza Napolitano a Baiano è stata teatro della tanto attesa manifestazione organizzata dal comitato di protesta “E-a-vitiamolo” contro la chiusura dell’ex Circumvesuviana, oggi Eav, e della percorrenza dei treni sulla tratta Baiano-Nola-Napoli. La chiusura, prevista per domani, lunedì 1 luglio, durerà fino all’inizio di settembre per consentire lavori di adeguamento sull’intero percorso, come dichiarato dall’Eav.

Alla manifestazione hanno partecipato alcuni cittadini preoccupati per l’impatto di questa chiusura sui pendolari. Tra i presenti, il presidente del comitato, il dottor Salvatore Alaia, con un passato da sindaco di Sperone, che ha espresso la sua preoccupazione e il suo disappunto per la mancanza di alternative valide per i pendolari. Anche Enzo Ciniglio, portavoce dei pendolari, ha preso la parola sottolineando le difficoltà quotidiane che questa interruzione provocherà a chi utilizza regolarmente il treno per lavoro o per altri spostamenti essenziali.

Il comitato di protesta, composto da vari esponenti della comunità locale, ha ribadito l’importanza di trovare soluzioni adeguate per mitigare i disagi causati dai lavori. Tra le proposte avanzate, ci sono l’implementazione di servizi di autobus sostitutivi efficienti e l’adozione di misure per garantire che i lavori vengano completati nei tempi previsti.

Nei prossimi giorni, il comitato di protesta continuerà a monitorare la situazione e a dialogare con le autorità competenti per trovare soluzioni efficaci. Ecco in allegato il nostro servizio con le interviste.