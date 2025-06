Il senatore Domenico Auricchio ricorda Silvio Berlusconi: “Due anni fa ci lasciava un uomo che ha cambiato la storia della politica e dell’impresa”

Con un messaggio sobrio e toccante, il senatore Domenico Auricchio ha voluto ricordare il secondo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, leader carismatico che ha segnato un’epoca nella politica italiana e nell’imprenditoria.

Il messaggio, diffuso attraverso un’immagine commemorativa, recita:

“Due anni fa ci lasciava un uomo che ha cambiato la storia della politica. Dell’impresa… Grazie Presidente.”

Un tributo che arriva da uno dei suoi storici sostenitori, cresciuto politicamente all’interno del centrodestra berlusconiano, di cui è stato per anni espressione territoriale e parlamentare.

Auricchio ha voluto sottolineare il peso che Berlusconi ha avuto non solo come statista, ma anche come innovatore nel mondo dell’economia e della comunicazione, rivolgendogli parole di stima e riconoscenza:

“Silvio Berlusconi ha lasciato un’eredità culturale e politica che continua a vivere nel cuore di chi ha creduto nella sua visione. Il suo esempio è ancora oggi una guida.”

A due anni dalla sua scomparsa, il ricordo del Cavaliere resta vivido in moltissimi amministratori, dirigenti e cittadini. Il messaggio del senatore Auricchio è uno dei tanti segnali che confermano quanto profonda sia stata la traccia lasciata dal fondatore di Forza Italia nella storia recente del Paese.