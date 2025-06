Protezione Civile Baiano al corso regionale di formazione per il “Campo Scuola 2025” a San Marco Evangelista

Giornata intensa e ricca di contenuti formativi per la Protezione Civile di Baiano, che oggi ha preso parte al corso di preparazione per il progetto “Campo Scuola 2025”, svoltosi presso la sede logistica della Protezione Civile regionale a San Marco Evangelista.

L’incontro, promosso dalla Regione Campania, ha coinvolto volontari provenienti da tutta la provincia, con l’obiettivo di fornire strumenti operativi, metodologie didattiche e linee guida per l’organizzazione dei prossimi campi scuola. Un appuntamento fondamentale per condividere esperienze, rafforzare le competenze e prepararsi al meglio a trasmettere ai più giovani i valori fondamentali del volontariato e della cultura della protezione civile.

Anche quest’anno il gruppo di Baiano è pronto a rinnovare il proprio impegno con grande entusiasmo e spirito di servizio, in vista della seconda edizione locale del Campo Scuola, che si conferma un’esperienza educativa, inclusiva e coinvolgente.

«Vi aspettiamo per il secondo anno!» è l’invito rivolto a tutti i ragazzi e alle famiglie, con l’obiettivo di costruire insieme un percorso di crescita civica e consapevolezza, all’insegna della sicurezza, della prevenzione e della solidarietà.

Il “Campo Scuola 2025” sarà un’occasione preziosa per i giovani del territorio per conoscere da vicino il mondo della protezione civile, imparare comportamenti corretti in caso di emergenza e sviluppare un forte senso di appartenenza alla comunità.