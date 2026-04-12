Il ritorno del re: Sinner conquista Montecarlo, piega Alcaraz e si riprende il mondo

MONTECARLO – Una vittoria che pesa, che segna, che racconta la crescita di un campione ormai completo. Jannik Sinner conquista il Masters 1000 di Montecarlo e lo fa nel modo più convincente possibile: battendo Carlos Alcaraz in due set, 7-6, 6-3, al termine di una finale intensa e di altissimo livello.

Un successo che vale doppio. Non solo per il prestigio del torneo, ma perché consente all’azzurro di tornare in vetta al ranking ATP, scavalcando proprio lo spagnolo. Un sorpasso che certifica, ancora una volta, il momento straordinario del tennista altoatesino.

La partita è stata equilibrata soprattutto nel primo set, deciso al tie-break dopo scambi lunghi e combattuti. Nel secondo, invece, Sinner ha alzato ulteriormente il livello, imponendo il proprio ritmo e chiudendo senza lasciare spazio alla rimonta dell’avversario.

Per Sinner si tratta del primo grande trionfo sulla terra rossa, una superficie che in passato rappresentava un’incognita e che oggi invece lo vede protagonista assoluto. Un segnale chiaro della sua evoluzione tecnica e mentale.

Il dato che impressiona è anche quello legato alla continuità: con questa vittoria, l’azzurro raggiunge quota 21 successi consecutivi nel 2025, entrando di diritto tra i protagonisti delle migliori strisce vincenti degli ultimi anni.

Montecarlo incorona così un Sinner sempre più leader del tennis mondiale. Non solo per i risultati, ma per la solidità, la maturità e la capacità di gestire i momenti decisivi.

Il numero uno è di nuovo suo. E questa volta sembra aver tutta l’intenzione di restarci a lungo.