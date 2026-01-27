Cambio al vertice del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino si prepara a vivere un importante momento istituzionale con il cambio al vertice del Comando, in programma il 2 febbraio 2026. Il passaggio di consegne avverrà tra l’ing. Mario Bellizzi, Comandante reggente dal giugno 2025, e l’arch. Alessandra Rilievi, attualmente Comandante dei Vigili del Fuoco di Frosinone.

All’ing. Mario Bellizzi va il ringraziamento dell’Amministrazione e del personale tutto per il lavoro svolto in questi mesi alla guida del Comando di Avellino, caratterizzati da impegno, professionalità e spirito di servizio. A lui un sentito augurio di buon proseguimento di carriera, con l’auspicio di nuovi e prestigiosi traguardi professionali.

L’arch. Alessandra Rilievi entra nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1994, con prima assegnazione al Comando di Genova, dove ricopre incarichi nei settori della Formazione, del Personale, della Protezione Civile e della Polizia Giudiziaria.

Dal 2002 presta servizio presso il Comando di Napoli, occupandosi di Soccorso Tecnico Urgente e delle principali specialità operative, tra cui Sommozzatori, Aeroporto, Porto, Sala Operativa e Soccorso Speleo Alpino Fluviale.

Negli ultimi dieci anni a Napoli ha ricoperto l’incarico di Capo Settore Prevenzione Incendi, svolgendo attività connesse al Rischio di Incidente Rilevante e di supporto all’Autorità Giudiziaria. Ha partecipato a numerose emergenze di Protezione Civile, tra cui eventi alluvionali, il G8 di Genova (2001) e le emergenze sismiche dell’Umbria (1997), dell’Abruzzo (2009), dell’Emilia-Romagna (2012) e di Casamicciola Terme (2017).

Nel 2020, nominata Primo Dirigente, assume l’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia; dal 2022 è Comandante dei Vigili del Fuoco di Frosinone, dove ha curato, tra l’altro, l’istituzione del Polo Didattico di Cassino e la gestione di eventi di rilevanza nazionale, tra cui il G7 svoltosi nel novembre 2024 ad Anagni e Fiuggi.

Con decorrenza 31 gennaio 2026, all’arch. Alessandra Rilievi è stato conferito, per la durata di un triennio, l’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino.

Al nuovo Comandante va il benvenuto del personale del Comando e l’augurio di un proficuo lavoro, con la certezza che la sua esperienza e professionalità contribuiranno al raggiungimento di nuovi e importanti obiettivi al servizio del territorio e della collettività.