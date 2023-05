Il Nola retrocede: il Pomezia vince 1-0 lo spareggio

Epilogo nefasto per la stagione del Nola 1925 che nel secondo round col Pomezia non trova la vittoria e scivola in Eccellenza. Dopo la roboante vittoria di Pomezia per 2-5 che aveva concesso ai nolani l’opportunità dello spareggio per l’accesso ai playout, i bianconeri non sono riusciti a ripetersi e sono usciti sconfitti dal neutro di Avezzano tra rimpianti e polemiche. Allo Stadio dei Marsi, orfano dei tifosi nolani per decisione del Comitato di Sicurezza, va in scena una sfida fratricida tra i due Ferazzoli sulle panchine. Giuseppe su quella del Nola, Fabrizio su quella del Pomezia. Una gara che sin da subito mostra il suo lato maschio e che stenta a decollare. La prima occasione è del Pomezia che al 18′ va vicinissimo al gol con Teti che, tuttavia, solo davanti a Landi non trova la via del gol per l’ottima parata del portiere nolano. Il Pomezia spinge ma Landi e compagni resistono e all’intervallo portano il risultato sullo 0-0. Nel secondo tempo la gara cambia faccia e il Nola è padrone del campo. Sparacello va vicino al gol di testa ma non trova la porta; poco dopo ci prova Palmieri con una delle sue serpentine ma la conclusione è parata in corner da Marcucci. Nel momento migliore del Nola arriva però la rete del Pomezia. Al 77′ un centrocampista laziale va in contrasto con Staiano (che poi sarà costretto dopo la gara alle medicazioni in ospedale per un vistoso taglio alla testa), per il signor Catanzaro non c’è fallo e l’azione continua, la palla arriva in area piccola nella zona di Rocchi che in due battute riesce a battere Landi. Il Nola è frastornato ma ci prova e spinge fino alla fine, forte anche dell’espulsione di Carta. I bianconeri però sono imprecisi e non capitalizzano le diverse occasioni create. Al triplice fischio il Pomezia fa festa, notte fonda per il Nola che termina così la sua corsa salvezza.

TABELLINO

Reti: Rocchi 77′ (P).

Pomezia: Marcucci, Lahrach, Pizzuto, Rosania, Sossai, Oi (92′ Mezzina), Rocchi, Lo Pinto (74′ Rizzitelli), Carta, Massella (97′ Cabellud), Teti (87′ Nanni). A disposizione: D’Adamo, Gasbarra, Gagliardini, Di Nezza, Barbarossa. Allenatore: Fabrizio Ferazzoli.

Nola 1925: Landi (81′ Zizzania), Valerio, Cassandro, Russo, Lucarelli (81′ Manfrellotti), Piacente, Marzuillo, Staiano, 72′ Palmieri, Ruggiero, Sparacello. A disposizione: Sepe, Siniscalchi, Castagna, Adorni, Gonzalez, Papa, Nappi. Allenatore: Giuseppe Ferazzoli.

Arbitro: Catanzaro di Catanzaro (assistenti Pignatelli di Viareggio e Lo Calio di Seregno).

Note: ammoniti Sossai e Lo Pinto per il Pomezia; ammoniti Lucarelli, Manfrellotti e Sparacello per il Nola; espulso Carta per il Pomezia e Landi dalla panchina per il Nola.