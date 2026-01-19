Il Nola non supera l’Afragolese: al “Moccia” finisce 0-0

Ancora un pareggio per il Nola, che dopo l’1-1 interno con la Real Normanna si ferma anche nel derby campano contro l’Afragolese. Allo stadio “Moccia” di Afragola termina 0-0 una sfida intensa, tattica e combattuta, nella quale a prevalere sono state le difese di due delle squadre più organizzate e performanti del girone.

I bianconeri di mister Domenico Giampà scendono in campo con il consueto 3-4-3, confermando gran parte dell’undici titolare e rilanciando in difesa il giovane Romano al posto di Cipolla. Tornano dal primo minuto anche Dell’Orfanello sulla fascia, al rientro dopo un infortunio, e capitan Berardocco in mediana, dopo aver scontato il turno di squalifica.

Il Nola approccia la gara con personalità, cercando di gestire il possesso e congelare il ritmo del match. Nei primi minuti arrivano due squilli bianconeri: prima Capone, di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, manda alto; poi Estrella prova la conclusione dalla distanza, precisa ma troppo debole per impensierire Polverino. Al 10’ risponde l’Afragolese con De Sena, che si gira e calcia dal limite: Montalti respinge e Setola è provvidenziale nel liberare l’area evitando il tap-in vincente.

La squadra di casa si difende con ordine e prova a colpire in ripartenza, mentre il Nola continua a cercare varchi senza però riuscire a trovare la giocata decisiva. L’occasione più nitida del match arriva al 68’: Nunziante scappa sulla fascia e serve un cross perfetto per Estrella che, in scivolata, indirizza la palla verso la rete, ma Polverino si supera con un riflesso straordinario deviando in corner.

Nel finale i bianconeri aumentano la pressione e all’81’ protestano per un presunto fallo di mano in area, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Nonostante il forcing negli ultimi minuti, il risultato non si sblocca e il derby si chiude senza reti.

Al termine della gara, soddisfatto della prestazione, mister Giampà ha dichiarato:

“Abbiamo fatto una grande partita. È stata una gara molto tattica, ma ad Afragola se non fai una grande prestazione non porti punti a casa. Ora siamo una squadra più completa rispetto all’inizio, abbiamo più alternative e questo ci permette di essere competitivi con tutti. L’obiettivo resta la salvezza: raggiungiamola quanto prima e poi vedremo dove potremo arrivare”.

Con questo pareggio il Nola continua il suo percorso positivo e guarda ora alle prossime due sfide casalinghe contro Fasano e Nardò, due appuntamenti di alta classifica che potranno dire molto sulle ambizioni dei bianconeri in questa fase della stagione.

Il tabellino

Afragolese: Polverino, Chiariello, Torassa, Sepe (84’ Montaperto), Sokouri, Ferrara (54’ Massaro), Filippini (72’ Senese), Stasi (83’ Scafaro), De Sena (54’ Longo), Porzio, Gioielli.

A disposizione: Di Somma, Sasso, Fontanella, Fabiano.

Allenatore: Andrea Ciaramella.

FC Nola 1925: Montalti, Romano (58’ Nunziante), Capone, Gallo (46’ Cipolla), Setola, Dell’Orfanello (78’ Guarracino), Berardocco, Izzillo (58’ Papa), Ambrosio, Estrella, Rossi (64’ Peluso).

A disposizione: Colella, Galizia, Barretta, Fangwa.

Allenatore: Domenico Giampà.

Arbitro: Curcio di Siena (assistenti Marvulli di Matera e Benedetti di Foligno).

Ammoniti: Filippini, Senese, Sokouri (A); Izzillo, Setola (N).