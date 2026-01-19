Beauty Lu: bellezza, professionalità e passione a Sirignano

Nel cuore di Sirignano (AV) nasce Beauty Lu, il centro estetico di Lucia Sgambati, una professionista che ha trasformato la sua passione per l’estetica in una vera e propria missione: valorizzare la bellezza naturale di ogni persona con competenza, cura e attenzione ai dettagli.

Lucia è la titolare dal 2 ottobre 2022, un traguardo importante che testimonia impegno, determinazione e voglia di crescita continua. La sua formazione affonda le radici presso I.R.I.P. Scuola di estetista di Nola, dove ha costruito solide basi professionali che oggi si riflettono nella qualità dei servizi offerti.

Presso Beauty Lu ogni cliente viene accolta in un ambiente elegante e rilassante, dove professionalità e cordialità si incontrano. I trattamenti sono personalizzati, studiati per rispondere alle esigenze specifiche di ogni persona, utilizzando tecniche aggiornate e prodotti selezionati con cura.

Il centro si trova in Viale Michelangelo 31/A, Sirignano (AV) ed è facilmente contattabile per informazioni o appuntamenti. Beauty Lu è presente anche sui social, in particolare su Facebook e Instagram, per restare sempre aggiornati su novità, trattamenti e promozioni.

Scegliere Beauty Lu significa affidarsi a mani esperte, a una visione moderna dell’estetica e a una professionista che mette il cuore in tutto ciò che fa.