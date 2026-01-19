Torino è chirurgica, l’Unicusano Avellino Basket si ferma al Pala Gianni Asti

Al Pala Gianni Asti di Torino l’Unicusano Avellino Basket non riesce a trovare la vittoria sperata. Gli irpini sono usciti sconfitti dal parquet con il punteggio di 80-67. Un incontro nel quale gli avellinesi hanno sofferto nella prima frazione, per merito anche dei padroni di casa infallibili da fuori, per poi rientrare in partita attorno alla metà del terzo periodo, ma non riuscendo a completare la rimonta. L’Unicusano Avellino Basket ha tirato male da fuori,6/25 contro l’11/24 dei padroni di casa, perso 15 palloni, ben 11 nel primo tempo. Dati statistici che pesano nell’economica del match. Mercoledì si torna nuovamente in campo per il turno infrasettimanale valido per ventitreesima giornata. La squadra di coach Di Carlo ospiterà la capolista Victoria Libertas Pesaro, che nel match di oggi ha battuto Bergamo.

PRIMO QUARTO

Gennaro Di Carlo è costretto a variare il suo starting five andando con Lewis in posizione di ala forte e Jurkatamm tra i primi cinque. Mosse forzate considerando le non perfette condizioni fisiche di Dell’Agnello. A stappare il primo quarto è un canestro di Cicchetti, per un avvio di gara molto equilibrato. Proprio il lungo è costretto ad abbandonare il campo per due falli. A metà del primo periodo gli irpini sono avanti 9-12. Il match non ha grande ritmo, qualche errore di troppo, ma a due minuti dal termine Severini, con cinque punti di fila, spinge i padroni di casa sul +5 (17-12). È un primo allungo, perché con un canestro di Tassone la squadra piemontese tocca il+7 (21-14). I padroni di casa chiudono il primo periodo con l’inerzia favorevole e sul punteggio di 25-17.

SECONDO QUARTO

Torino riparte da dove aveva finito. Con Cusin e Stazzonelli i gialloblu raggiungono il +13 (32-19). Jurkatamm ha un sussulto e con Lewis i biancoverdi rispondono con un parziale di 5-0 (32-24). Rientrano bene dal time gli uomini di Moretti. Schina prima e Tassone poi puniscono dalla lunga distanza e restituiscono la doppia cifra di vantaggio 35-24. Un vantaggio che Torino incrementerà toccando il +22 (48-26) fino al +24 51-27, punteggio con cui si andrà al riposo.

TERZO QUARTO

Avellino riparte con quintetto base titolare, mentre Torino prosegue con percentuali altissime da fuori. Schina porta i suoi sul 56-30, al capitano giallo blu risponde Dell’Agnello con un tiro da fuori. Il pallino della gara lo ha sempre la squadra di casa, con Avellino che perde qualche pallone di troppo, permettendo alla Reale Mutua di giocare la sua pallacanestro. Un break di 6-0 firmato Lewis-Grande consente ad Avellino di riportarsi sul -17 (60-43). Torino, però, chiude avanti la terza frazione 65-47.

QUARTO QUARTO

Avellino tenta a ridurre le distanze, ma in campo c’è molta confusione. Nonostante ciò i biancoverdi con una tripla di Zerini ed un canestro di Lewis prendono fiducia e con un lay-up di Mussini l’Unicusano arriva sul -10 (67-57). Gli ultimi minuti sono vibranti, con Teague che trova la tripla del 72-59 a respingere il ritorno avellinese. Di fatto è il canestro che spegne le speranze di rimonta avellinese vestendo i panni del risolutore. Torino si impone 80-67.

Reale Mutua Torino – Unicusano Avellino Basket 80-67 (25-17, 26-10, 14-20, 15-20)

Reale Mutua Torino: Macio Teague 19 (5/11, 2/4), Matteo Schina 14 (0/1, 3/4), Federico Massone 11 (5/7, 0/2), Umberto Stazzonelli 11 (3/4, 1/2), Robert Allen 10 (1/7, 2/5), Giovanni Severini 8 (1/1, 2/4), Lorenzo Tortu’ 5 (0/0, 1/1), Marco Cusin 2 (1/2, 0/2), Davide Bruttini 0 (0/1, 0/0), Success Eruke 0 (0/0, 0/0)

All. Moretti

Tiri liberi: 15 / 20 – Rimbalzi: 29 9 + 20 (Robert Allen 11) – Assist: 19 (Federico Massone 5)

Unicusano Avellino Basket: Jaren Lewis 15 (4/7, 2/3), Federico Mussini 13 (2/6, 1/4), J.J. Chandler iii 11 (4/10, 0/3), Mikk Jurkatamm 9 (0/3, 2/5), Alexander Cicchetti 6 (2/4, 0/0), Alessandro Grande 4 (1/2, 0/6), Giacomo Dell’Agnello 4 (2/2, 0/0), Andrea Zerini 3 (0/2, 1/4), Giovanni Pini 2 (1/1, 0/0), Lucas Fresno 0 (0/0, 0/0), Giacomo Donati 0 (0/0, 0/0)

All. Di Carlo

Tiri liberi: 17 / 24 – Rimbalzi: 38 15 + 23 (Alexander Cicchetti, Andrea Zerini 8) – Assist: 13 (John watson Chandler iii, Giacomo Dell’agnello 3)

ARBITRI

Michele Centonze di Ravenna, Francesco Terranova di Ferrara, Helmi Tognazzo di Padova.